Detenido en Jamaica un colombiano implicado en el asesinato del presidente haitiano

Imagen de archivo de un hombre que besa una imagen del presidente Jovenel Moise durante su ceremonia fúnebre en Cap-Haitien (Haití). EFE/ Orlando Barria

San Juan, 21 oct (EFE).- El colombiano Mario Palacios, supuesto integrante del comando acusado de asesinar al presidente haitiano, Jovenel Moise, fue detenido en Jamaica, informaron este jueves medios de la isla que citan fuentes policiales.

La prensa jamaicana reporta a través de sus ediciones en internet que Palacios entró en la isla caribeña de incógnito.

El colombiano habría sido arrestado en una parroquia -división administrativa de la isla- del centro de Jamaica a principios de este mes, detalla el diario The Gleaner, uno de los principales medios del territorio caribeño, que cita como fuente a altos funcionarios de las fuerzas de seguridad locales.

"No sabemos cómo llegó aquí", aseguró de forma escueta una fuente oficial que no quiso ser identificada, según The Gleaner.

El colombiano fue detenido, según estas versiones, sin oponer resistencia en una casa de huéspedes donde se alojaba en el interior de la isla.

La Policía de Jamaica, no obstante, no ha confirmado el arresto.

El magnicidio de Moise fue cometido, según las pesquisas, por un comando de mercenarios que irrumpieron en la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la vivienda del mandatario.

La Policía Nacional de Haití publicó en julio un anuncio de búsqueda y captura contra Palacios, supuesto integrante del comando acusado de asesinar al presidente Jovenel Moise.

Del grupo que supuestamente perpetró el ataque han sido arrestados 18 colombianos y 2 haitiano-estadounidenses, mientras que otros 3 colombianos murieron en tiroteos con la Policía.

Las autoridades de Haití anunciaron la detención de uno de los supuestos autores intelectuales, el médico Christian Emmanuel Sonon, residente en Estados Unidos.

Según las investigaciones, Sonon contrató al comando a través de una empresa de seguridad con base en Estados Unidos, que está dirigida por un venezolano.