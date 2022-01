Desconecta.- Tras diez años de novios, este hombre recibe una propuesta de matrimonio Disneyland París

21-10-2021 Tras diez años de novios, este hombre recibe una propuesta de matrimonio Disneyland París. MADRID, 21 oct. (EDIZIONES) Este aficionado de Disney se emocionó cuando su pareja le pidió matrimonio en Disneyland frente a Cenicienta, el Príncipe Azul y una multitud de personas congregadas que no dejó de aplaudir. SOCIEDAD YOUTUBE - VIDELO



Este aficionado de Disney se emocionó cuando su pareja le pidió matrimonio en Disneyland frente a Cenicienta, el Príncipe Azul y una multitud de personas congregadas que no dejó de aplaudir.



Sven Illy, de 33 años, llevaba tiempo esperando a que este momento se produjera, concretamente desde todas y cada una de las veces que él y su ahora prometido Michael, de 57 años, han ido a un parque de Disney.



https://www.youtube.com/watch?v=dmxvqgpk7Lw



Cuando finalmente ocurrió durante su reciente viaje a Disneyland París, el hombre se sintió abrumado de la felicidad.



"Me quedé sorprendido, feliz y casi sin palabras cuando me di cuenta de que era el momento que había esperado", confesó Sven a Caters.



La pareja llevaba 10 años juntos antes de que Michael decidiera hacer la gran pregunta.