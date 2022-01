Cumbre UE.- Sánchez, Merkel y Macron se verán con el primer ministro de Polonia antes de la cumbre de líderes

31-05-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), comparece ante los medios de comunicación junto al primer ministro de la República de Polonia, Mateusz Morawiecki, en la XIII Cumbre hispano-polaca, a 31 de mayo de 2021, en Alcalá de Henares, Madrid (España). Durante esta cumbre, el Ejecutivo español espera reforzar la "importante" relación económica y comercial que ya mantiene con este país, según explican fuentes gubernamentales. La última vez que se vieron los gobiernos español y polaco en una cumbre de este nivel fue hace cuatro años, en la que se celebró en Varsovia en junio de 2017. No obstante, el presidente de España ya ha mantenido varios encuentros bilaterales con el primer ministro polaco. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se verán en encuentros bilaterales con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki antes de la cumbre de líderes de la UE en la que precisamente se abordará la deriva autoritaria de Varsovia.



Además, el primer ministro de Polonia mantendrá un encuentro con sus homólogos de República Checa, Eslovaquia y Hungría, el grupo conocido como 'Visegrado' según ha anunciado su portavoz en la red social Twitter horas antes del comienzo del Consejo europeo en Bruselas.



Así, los contactos de Merkel, Macron y Sánchez con Morawiecki tendrán lugar poco antes de una cumbre en la que los jefes de Estado y de Gobierno tienen previsto discutir sobre la deriva autoritaria de Polonia, especialmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona la primacía del Derecho comunitario sobre la legislación nacional.



El asunto no está incluido formalmente en la agenda de la cumbre, pero la presión de algunas capitales forzará a los Veintisiete a debatir el tema. Algunos socios, en especial los del Benelux, exigen una respuesta contundente y rápida a Varsovia, mientras que otros, como Alemania o España, son más partidarios de dar prioridad al diálogo con las autoridades polacas.



Varsovia ha optado por mantener el pulso con la UE tras la publicación del fallo e incluso ha avisado de que no negociará el paquete climático de Bruselas hasta que la institución no haya dado luz verde a su plan de recuperación, que contempla el desembolso de unos 36.000 millones.



Antes de verse con Morawiecki, el presidente Sánchez se ha reunido con el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quienes ha tratado tanto la cuestión del Estado de derecho en Polonia como el incremento de los precios energéticos.