Crudo se mantiene cerca de su máximo de 7 años; ronda los US$83

(Bloomberg) -- El petróleo mantenía las ganancias cercanas al nivel más alto en siete años después de una caída sorpresa en los inventarios de crudo de EE.UU.

Los futuros en Nueva York cotizaban cerca de los US$83 el barril después de subir más de 1% el miércoles. Las existencias de crudo de EE.UU. cayeron en 431.000 barriles la semana pasada, según datos del Gobierno, en comparación con una encuesta de Bloomberg que había pronosticado un cuarto aumento semanal. Los inventarios de combustible también cayeron más de lo esperado.

Recientemente, el mercado se ha tensado significativamente debido a que la escasez de carbón y gas natural impulsa un mayor consumo de crudo, lo que apuntala un repunte de los precios. Arabia Saudita dijo que cualquier producción de petróleo extra de la OPEP+ haría poco para controlar los crecientes precios del gas, y pronosticó que la demanda de crudo podría aumentar entre 500.000 a 600.000 barriles por día si el invierno del hemisferio norte es más frío de lo normal.

Las reservas de gasolina de EE.UU. cayeron en 5,37 millones de barriles para sumar un segundo retroceso semanal, mientras que los destilados disminuyeron en 3,91 millones de barriles, informó el miércoles la Administración de Información Energética. Los inventarios de crudo en el centro de almacenamiento clave de Cushing cayerpn 2,32 millones de barriles al nivel más bajo desde 2018.

