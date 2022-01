Coronavirus.- Buenos Aires empezará a vacunar contra el coronavirus a niños de entre tres y once años

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de la capital argentina, Buenos Aires, ha anunciado este jueves que abrirá la vacunación contra el coronavirus para los niños de entre tres y once años, mientras que ha descartado aplicar medidas "extremadamente duras" ante el posible incremento de los casos de contagios de la variante delta.



El ministro de Salud de la capital, Fernán Quirós, ha informado de la decisión, precisando que desde este mismo jueves se podrá empezar a inscribir a los menores para recibir la vacuna, que no tendrán un orden de "priorización".



Una vez esté vacunado este grupo de edad, se vacunara a los más pequeños de tres años, ha detallado.



En relación al aumento de contagios de coronavirus de la variante delta, que es "relativamente pequeño aún", Quirós ha descartado que el gabinete porteño tenga previsto aprobar "medidas extremadamente duras", informa 'La Nación'.



"Seguramente va a ir aumentando la proporción de contagios de delta en relación con los contagios totales", sin embargo, el Gobierno de Buenos Aires no contempla "en el futuro cercano la posibilidad de retrotraer medidas extremadamente duras, pero podría haber algún momento de pausa o retroceso por algún cambio que pudiera aparecer", ha avisado.



En las últimas 24 horas, Buenos Aires ha detectado 183 casos de coronavirus, una enfermedad que se ha cobrado la vida de dos personas en la última jornada, para un total de 506.946 casos y 11.794 muertes.