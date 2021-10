Comentarios de Kanter sobre el Tíbet dejan a Celtics fuera del mercado chino

Kanter llevaba zapatos estampados con las palabras "Tíbet libre" durante el partido del miércoles por la noche que jugaron los Celtics frente a los New York Knicks, en el Madison Square Garden. Foto de archivo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Redacción Deportes (EE.UU.), 21 oct (EFE).- Los partidos de los Celtics dejarán de ser transmitidos en China después de las declaraciones del pívot Enes Kanter en defensa de la independencia de la región del Tíbet.

Kanter llevaba zapatos estampados con las palabras "Tíbet libre" durante el partido del miércoles por la noche que jugaron los Celtics frente a los New York Knicks, en el Madison Square Garden.

"¡¡Más de 150 tibetanos se han quemado vivos !! - esperando que tal acto genere más conciencia sobre el Tíbet. Estoy con mis hermanos y hermanas tibetanos y apoyo sus llamados a la libertad", escribió Kanter en su cuenta de Twitter.

De inmediato, la multinacional china Tencent, socio de la NBA, dejó de emitir los partidos actuales o archivados de los Celtics en sus plataformas, en aparente respuesta a los comentarios que hizo Kanter.

El polémico pívot también llamó al presidente chino Xi Jinping un "dictador".

Kanter no jugó en la derrota de Boston en la apertura de temporada por 138-134, en doble prórroga, ante los Knicks.

La NBA no hizo comentarios de inmediato y los Celtics no tuvieron programado este jueves entrenamiento.

La relación entre la NBA y China están tensas desde octubre de 2019, cuando el entonces gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, tuiteó en apoyo de los manifestantes del gobierno en Hong Kong y provocó lo que se convirtió en un apagón para la liga en la nación más poblada del mundo y la pérdida de un mercado que generaba unos ingresos de más de 400 millones de dólares.

Los partidos de la NBA finalmente regresaron a la programación de Tencent, pero no al proveedor de televisión estatal CCTV, a excepción de dos encuentros durante las finales de la NBA de 2020.

Tencent no ofreció los partidos de Filadelfia la temporada pasada, la primera de Morey como presidente de operaciones de los Philadelphia Sixers.

"El jugador que mencionaste estaba persiguiendo influencia, tratando de llamar la atención sobre asuntos relacionados con el Tíbet", dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, cuando se le preguntó sobre las publicaciones de Kanter.

"No vale la pena refutar sus comentarios equivocados", agregó.

Kanter es de Turquía y ha sido durante mucho tiempo un crítico abierto del presidente Recep Tayyip Erdogan y del gobierno de su país, y ha dicho que su pasaporte le ha sido revocado desde el 2017.