China arremete contra el nuevo embajador estadounidense por su defensa de Taiwán

Pekín, 21 oct (EFE).- China arremetió hoy contra el embajador estadounidense nominado para el país asiático, Nicholas Burns, quien afirmó ayer que Washington debe apoyar a Taiwán para que se defienda de "la injusta coerción que Pekín está ejerciendo sobre la isla".

Burns declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que debe aprobar su nominación, que la Administración del presidente Joe Biden "competirá decididamente" con China en el campo comercial y tecnológico, aunque dejó la puerta abierta a la "cooperación" en asuntos como el cambio climático y la no proliferación.

"También desafiaremos a la República Popular China cuando debamos, incluyendo aquellos momentos en que Pekín tome medidas que vayan en contra de nuestros intereses y valores o que amenacen nuestra seguridad o la de nuestros socios y aliados", agregó.

Además, Burns calificó de "genocidio" las políticas chinas en la región de Xinjiang y de "acoso" aquellas sobre Taiwán, isla sobre la que Pekín reclama su soberanía y a la que Estados Unidos se reserva el derecho de "apoyar" para "mantener una capacidad de autodefensa suficiente".

El diplomático -exembajador de Estados Unidos ante la OTAN y "número tres" del Departamento de Estado durante el Gobierno del republicano George W. Bush (2001-2009)- aseguró que, aunque Pekín tiene "muchas fortalezas", también "afronta desafíos sustanciales a nivel demográfico, económico y político".

El portavoz de Exteriores chino Wang Wenbin recogió hoy el guante y denunció que este tipo de observaciones son propias de la Guerra Fría: "Exigimos al señor Burns que se esfuerce para entender objetivamente el momento en el que está ahora China", indicó.

Aunque Burns afirmó que la Administración Biden quiere poner en marcha "canales de comunicación" para "disminuir los riesgos y mantener la paz", reiteró que "Estados Unidos tiene que proceder desde una posición de fuerza y ejercer una diplomacia intensa".

Wang replicó que el nuevo embajador debería ver las relaciones entre los dos países "de una manera más racional", y destacó que "no se debe subestimar la fuerte determinación del pueblo chino para defender sus derechos".

El portavoz también criticó hoy el último informe del Parlamento Europeo sobre Taiwán, sobre el que igualmente recalcó que "no se debe menospreciar la capacidad de China para salvaguardar su soberanía".