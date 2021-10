CEO de WeWork se despide con fortuna de US$2.300 millones

Adam Neumann Photographer: Kelly Sullivan/Getty Images North America

(Bloomberg) -- Separar a Adam Neumann de WeWork, la empresa de espacios de trabajo compartidos que cofundó, resulta complicado a pesar de lo mucho que se han esforzado algunos inversionistas.

A medida que WeWork completa su segundo intento de cotizar en bolsa, esta vez a través de un SPAC que le dio un valor a la compañía de US$9.000 millones, el nombre de Neumann aparece 197 veces durante la presentación de la fusión, a pesar de que ya no es un empleado o miembro de la junta. Muchas de esas menciones se relacionan con su amarga separación de la compañía y el posterior litigio con su mayor inversionista, SoftBank Group Corp., después de su primer intento fallido de OPI en 2019.

Existe un cargo de US$185 millones por un acuerdo de no competencia para Neumann, otros US$106 millones por un pago de liquidación y US$578 millones por acciones vendidas por su We Holdings LLC a SoftBank. También hay una extensión de un préstamo de US$432 millones de la firma japonesa, garantizado por parte de su participación en WeWork.

Todo eso significa que después de la fusión del miércoles de WeWork con BowX Acquisition Corp., Neumann cuenta con una fortuna personal de alrededor de US$2.300 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Incluso después de la venta de su participación, tendrá acciones por valor de US$722 millones en la nueva compañía. BowX Acquisition fue creado por Bow Capital, un fondo de capital de riesgo que trabaja en asociación con la Universidad de California. Sus acciones cerraron el miércoles a US$10,38.

Un representante de Neumann se negó a comentar sobre su patrimonio neto. Un portavoz de WeWork también se negó a comentar.

Atrás quedaron los embriagadores días de enero de 2019, cuando SoftBank valoró WeWork en US$47.000 millones y la fortuna de Neumann alcanzó un máximo de US$14.000 millones. A principios de 2020, después de que SoftBank cancelara el acuerdo para comprar sus acciones después del fallido intento inicial de OPI, Neumann abandonó por completo las filas de los multimillonarios, y las perspectivas de WeWork se volvieron sombrías al tiempo que luchaba por sobrevivir los primeros días de la pandemia.

Neumann y WeWork demandaron a SoftBank y en febrero, las partes llegaron a un acuerdo que ayudó a despejar el camino para el segundo intento de la empresa de cotizar en bolsa.

Fuera de WeWork, Neumann, de 42 años, está involucrado en nuevas empresas a través de su gestora de patrimonio familiar, 166 2nd LLC. Entre ellos se incluyen GoTo Global, una empresa de movilidad que alquila scooters, bicicletas y automóviles; el administrador de préstamos Valon Mortage; y Selina, que ofrece espacios combinados de hotel y trabajo. Su cartera de capital de riesgo ahora vale en total hasta US$2.000 millones, según una persona familiarizada con sus finanzas, que pidió no ser identificada porque la información es privada.

Su cartera de bienes raíces, que consiste principalmente en inversiones comerciales, tiene un valor de alrededor de US$1.500 millones excluyendo la deuda, según la persona.

A pesar de que dejó la junta de WeWork, Neumann todavía tiene derecho a asistir a las reuniones como parte de los acuerdos que negoció como parte de su salida.

Pero como deja en claro la presentación, Neumann participará “como un observador de la junta sin derecho a voto, no como un director”, y no tiene “el derecho de influir en las decisiones que se tomen, o en las acciones que tomará la nueva junta de WeWork”.

Además, si SoftBank decide que ya no quieren verlo en las reuniones, podría exigirle que envíe a una persona designada.

