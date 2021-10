Bolivia registra 483 nuevos contagios y cuatro fallecidos por coronavirus

Además, 106.137 mayores de 18 años y personas con enfermedades de base han recibido terceras dosis de refuerzo, destaca el reporte. Foto de archivo. EFE/ Stringer

La Paz, 20 oct (EFE).- Bolivia registró este miércoles 483 nuevos contagios y cuatro decesos a causa de la covid-19 que elevaron a 508.166 los casos y a 18.887 las muertes acumuladas desde marzo del año pasado, cuando se detectó la enfermedad por primera vez en territorio boliviano.

Santa Cruz, la mayor región boliviana y la más golpeada por la pandemia, fue la que más casos nuevos reportó en esta jornada, con 229, seguida por Cochabamba con 80, Chuquisaca con 60 y La Paz con 58, según el reporte del Ministerio de Salud.

La región amazónica de Pando no reportó contagios, mientras que en los otros cuatro departamentos las cifras oscilaron entre cuatro y 32, señala el informe.

Los casos activos actualmente son 18.583 y el acumulado de pacientes recuperados es de 470.696, según la misma fuente.

También se informó de 1.427 personas con sospecha de estar contagiadas que son monitoreadas mediante una línea telefónica gratuita habilitada por el Gobierno nacional para atender requerimientos relacionados con la enfermedad.

En cuanto a la inmunización, el ministerio detalló que hasta el momento, 3.529.823 personas recibieron la primera dosis de vacunas anticovid, otras 2.794.417 la segunda y 916.163 fueron inmunizadas con fármacos unidosis.

Además, 106.137 mayores de 18 años y personas con enfermedades de base han recibido terceras dosis de refuerzo, destaca el reporte.

Según las autoridades sanitarias, el 61,9 % de la población en edad "vacunable" ha recibido primeras dosis hasta el momento.

La vacunación contra la covid-19 comenzó en Bolivia a fines de enero con el personal de salud de primera línea y se amplió progresivamente a otros sectores hasta incluir desde julio a los mayores de 18 años y mujeres embarazadas.

Las vacunas que se emplean en el plan de inmunización en este país son la china Sinopharm y la rusa Sputnik V compradas por el Gobierno nacional, además de AstraZeneca, Pfizer y las unidosis Janssen donadas mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas.

Bolivia atravesó por tres picos de contagios y se cree que está ingresando de forma lenta a un cuarto episodio que podría afectar principalmente a las personas que no se han vacunado aún.

El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Carlos Hurtado, destacó que en esta jornada en esa región no se reportaron fallecidos y que 122 personas superaron la enfermedad.

"Esta semana epidemiológica es expectante ya que muestra un incremento de casos, pero aún está por dentro de la media de casos que no permite decir que estamos en un cuarta ola", indicó Hurtado, según una nota de prensa de la Gobernación cruceña.