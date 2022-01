Bolivia.- Bolivia pedirá a Brasil la extradición del exministro de Defensa Luis Fernando López

López es sospechoso de ser "el autor intelectual" del "intento de magnicidio" de Arce



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Bolivia ha anunciado que pedirá a Brasil la extradición de Luis Fernando López, el que fuera ministro de Defensa con Jeanine Áñez, por su presunta responsabilidad en un "intento de magnicidio" del presidente, Luis Arce, tras la publicación de unas grabaciones por parte de la revista de investigación 'The Intercept'.



"Con este caso más, vamos a pedir la extradición del señor López Julio desde Brasil para que pueda rendir cuentas", ha dicho el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre López, quien abandonó el país sudamericano antes de que Arce asumiera el poder en 2020.



Así, ha manifestado que el exministro concretó "contactos constantes con estos grupos irregulares y paramilitares mediante empresas con experiencia en combate como en Irak, Afganistán y otros", para el intento de magnicidio, según ha recogido el diario boliviano 'La Razón'.



El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Roberto Ríos, resaltó el martes que estos audios permiten "determinar" que López "es el autor intelectual del intento de magnicidio del excandidato y actual presidente Arce", al tiempo que dijo que no se descarta que haya más implicados.



Ríos resaltó que el intento de atentar contra el ahora presidente de Bolivia no se llegó a producir porque, entre otras cosas, las autoridades tomaron las medidas necesarias, al tiempo que Arce, quien conocía estas intenciones, fue muy cauto al no participar en todos los eventos al aire libre.



López se encuentra fugado de la Justicia boliviana y ya está acusado en el marco del caso 'Golpe de Estado' y los juicios por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, al margen de otro proceso por sobrecostes en la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas de seguridad.



Por otra parte, las autoridades bolivianas han emitido órdenes de arresto contra el excomandants de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y el excomandante de la Policía Yuri Calderón tras no presentarse a una vista por el caso 'Golpe de Estado'.



El caso se enmarca en una investigación tras la denuncia de una exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) que acusó a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado, de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las revueltas y la salida del poder de Evo Morales tras las elecciones de 2019.