Bolivia.- Bolivia critica la "cobardía" de la OEA al rechazar asistir a un evento para debatir las teorías de fraude

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Bolivia ha criticado este jueves la "cobardía" y la "absoluta falta de dignidad" de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que haya rechazado una invitación del Gobierno para asistir a un evento este viernes en Washington en el que se rechazarán las teorías de fraude en las elecciones de 2019.



El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, ha señalado que las sillas vacías del director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza; y la del secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero; mostrarán al mundo "la cobardía" y la "absoluta falta de dignidad" del organismo regional.



"Si bien ellos hablan de dignidad, lo digno es ir y defender, lo digno es ir y ser transparente, lo digno es ir y debatir sus ideas", ha subrayado Arce, quien ha insistido en que Bolivia desenmascarará la "absoluta falta de dignidad" que supone esta negativa de asistir a un evento, "que será extraordinariamente revelador".



Este viernes tendrá lugar, con el apoyo de los gobiernos de México y Argentina, el Salón de las Américas de la OEA en Washington, Estados Unidos, un evento en el que se rebatirá las tesis de fraude electoral en las presidenciales de octubre 2019 esgrimidas por el organismo regional.



Si bien la OEA ha señalado que el asunto está cerrado, Bolivia no es de esa misma opinión y Arce enfatiza que "este tema está más abierto que nunca", pues no puede ser archivado un asunto que derivó en una crisis política en la que murieron "38 personas" por la violencia policial del Gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez.



"Si el informe de la OEA no hubiera existido, si no se hubiera tergiversado la verdad, hoy día 38 familias tendrían a sus seres queridos", ha dicho Arce durante un diálogo para la emisora La Razón Radio.



El embajador de Bolivia ante la OEA sostiene que esta negativa a acudir al debate no es más que un "exabrupto" y "un gravísimo error" fruto de "la falta de argumentos" y de "no saber qué decir".



'¿Qué pasó al final en las elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos', es el título de la conferencia en la que asistirán embajadores, investigadores y académicos, y a la que Guerrero y De Icaza han rechazado acudir "por razones de fortaleza, solvencia, seguridad y dignidad institucional".