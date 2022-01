Bielorrusia/Polonia.- Minsk muestra su "apoyo" a Varsovia en su pulso con Bruselas por el Derecho comunitario

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makei, ha mostrado este jueves su apoyo a Polonia en el pulso que mantiene con la UE tras el fallo del Constitucional polaco que puso en duda la primacía del Derecho comunitario, y en pleno enfrentamiento entre Bruselas y Minsk por la crisis migratoria, que afecta particularmente a Polonia.



A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, Makei indica que a pesar de los "puntos polémicos" entre ambos países, quiere apoyar "de todo corazón" al primer ministro, Mateusz Morawiecki, "en su justa ira contra el chantaje civilizatorio y la coerción económica. Los colegas polacos demuestran un enfoque muy preciso y, sobre todo, oportuno".



Para el jefe de la diplomacia bielorrusa, las últimas declaraciones de Morawiecki en el seno de las instituciones europeas son equivalentes a las que han venido haciendo las autoridades bielorrusas, incluido el presidente, Alexander Lukashenko.



"El pluralismo constitucional significa que hay espacio para el diálogo entre nosotros y nuestros sistemas jurídicos. Sin embargo, no se nos debe permitir dar instrucciones y órdenes a otros Estados. La Unión Europea no es eso. Si queremos cooperar entre nosotros, tenemos que reconocer estas diferencias, tenemos que aceptarlas, tenemos que respetarnos", ha recordado en referencia a estas declaraciones de autoridades bielorrusas.



También ha querido agregar que "desgraciadamente, seguimos oyendo hablar de la división entre los mejores y los peores. Con demasiada frecuencia nos encontramos con una Europa de doble rasero", otra de las declaraciones que ha equiparado entre autoridades bielorrusas y polacas y que recoge la agencia de noticias bielorrusa BelTA.



"En este contexto, no tiene sentido hablar de "doble rasero" ni de ningún rasero, porque todo está claro. ¿O me equivoco?", ha ultimado, en referencia a las acusaciones de doble rasero y de chantaje que Varsovia ha vertido contra Bruselas esta semana.