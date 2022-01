Baloncesto/NBA.- Ricky Rubio arranca con 'doble-doble' y derrota ante el inédito Aldama

03-08-2021 Ricky Rubio (Cleveland Cavaliers). El 'doble-doble' de Ricky Rubio (12 puntos, 10 asistencias), que no ha evitado la derrota de Cleveland Cavaliers frente a Memphis Grizzlies (132-121), ha sido lo más destacado en la segunda jornada de la NBA con escasa participación española, ya que ni Santi Aldama ni los hermanos Hernangómez han salido del banquillo. DEPORTES JIMMY LONGO/CAVS.COM



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



De los cinco españoles llamados a debutar la pasada madrugada, tan solo dos contaron con la confianza de sus respectivos técnicos, Rubio y también Usman Garuba, que jugó 8 minutos en los que aportó 4 puntos y 2 rebotes para unos Houston Rockets derrotados con claridad por Minnesota Timberwolves (124-106).



Por su parte, el base catalán, relegado por el momento a la suplencia por Darius Garland, disputó 25 minutos con los Cavaliers y no llegó a producirse duelo español sobre la cancha, ya que Aldama tendrá que esperar para debutar. La gran actuación de Ja Morant (37 puntos) impulsó a los Grizzlies a su primera victoria de la temporada.



De igual modo, ni Juancho ni Willy Hernangómez cuentan con confianza por ahora y sus respectivos equipos se estrenaron con derrota. Boston Celtics cayeron después de una prórroga en el Madison Square Garden, superados por New York Knicks (138-134), y con más claridad lo hicieron New Orleans Pelicans frente a Philadelphia Sixers (97-117).



--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



RICKY RUBIO: 12 puntos, 10 asistencias, 4 rebotes y 1 robo.



USMAN GARUBA: 4 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.