Asesor de seguridad de Biden habla con Santos y Lago en grupo de Los Mayores

Washington, 20 oct (EFE).- Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, mantuvo este miércoles una reunión con representantes del grupo independiente de líderes mundiales The Elders (Los Mayores), entre los que estaban el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y el chileno Ricardo Lagos.

Sullivan y los líderes mundiales "conversaron sobre la importancia del liderazgo de Estados Unidos para hacer frente a las amenazas a la paz y la seguridad, incluida la lucha contra la crisis climática", según un comunicado de la Casa Blanca.

También hablaron sobre "avanzar en el control de armas nucleares, el fin de la pandemia de la covid-19 y el fortalecimiento de la seguridad sanitaria, así como la promoción de una resolución pacífica de los conflictos en Etiopía y en otras partes del país mundo".

También participaron del encuentro, además de Santos y Lagos, la presidenta del grupo y expresidenta de Irlanda Mary Robinson, la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, la abogada de la Corte Suprema pakistaní Hina Jilani y el director ejecutivo saliente de la organización, David Nussbaum.

The Elders es una organización que fundó Nelson Mandela en 2007 y que se define como un grupo independiente de líderes mundiales que trabaja juntos por la paz, la justicia y los derechos humanos.