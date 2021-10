Arteta abre la opción para que Lacazette renueve

EFE/EPA/Julian Finney / POOL/Archivo

Londres, 21 oct (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, dejó abierta la opción de que Alexandre Lacazette, que termina contrato el 30 de junio, renueve antes de final de temporada.

El atacante francés hizo el empate a dos el pasado lunes contra el Crystal Palace en la que fue su tercera aparición en esta Premier League, todas ellas como suplente.

Sin embargo, pese a su poca participación esta temporada, Arteta abrió la puerta a que Lacazette renueve con el Arsenal, ya que a partir del 1 de enero podría comenzar negociaciones con otros clubes de fuera de la Premier.

"Todo es posible. Es nuestro jugador y le trato como al resto. No voy a comportarme diferente con él porque le quede un año en su contrato. La situación es la que es. Tendremos que ver cuál es la mejor opción para todos a final de temporada", dijo Arteta en rueda de prensa.

"No tengo ninguna duda sobre su motivación. Si la hubiera tenido, habría hecho algo diferente en verano. No es el caso con Lacazette y lo ha demostrado cada día que está aquí. Sigue siendo un jugador muy importante para nosotros", añadió.

Lacazette llegó al Arsenal en 2017 procedente del Olympique de Lyon, pero nunca ha conseguido asentarse como titular indiscutible del club de Londres. Su mejor temporada en el Arsenal fue la segunda, la 2018-2019, en la que anotó 19 tantos en 47 partidos. EFE

msg/jad