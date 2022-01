AMP.- Coronavirus.- Rusia bate de nuevo su récord diario de contagios y muertes por la COVID-19

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La situación epidémica en Rusia sigue empeorando después de que las autoridades hayan alertado este jueves de un nuevo máximo de contagios y muertes diarias a causa de la COVID-19.



Con 36.339 casos nuevos y 1.036 decesos en las últimas 24 horas, el país ha vuelto a batir su récord desde que estalló la crisis sanitaria, por lo que acumula ya más de 8,1 millones de contagios y 227.389 decesos.



Las autoridades rusas han resaltado que se trata de la primera vez que el país supera los 36.000 casos en un solo día y han alertado de que este es el tercer récord consecutivo de decesos diarios.



"En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 36.339 casos de infección por el coronavirus en las 85 regiones, incluidos 3.230 asintomáticos, el 8,9 por ciento", ha señalado el Gobierno en un comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik.



El número acumulado, 8.131.164 contagios, supone un incremento del 0,45 por ciento respecto al día anterior. La mayoría de los nuevos positivos se han detectado en la capital, Moscú, (7.897), San Petersburgo (3.280) y la provincia de Moscú (2.318).



Este mismo jueves, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha decretado diez días festivos en un intento por frenar el avance del virus y debido al aumento drástico de los contagios.



Está previsto que esta medida entre en vigor el próximo 28 de octubre y que se mantenga, en principio, hasta el 7 de noviembre. Así, ha apoyado la propuesta del presidente, Vladimir Putin, que ha abogado por adoptar medidas similares en todo el país.



"De acuerdo con el decreto del presidente de la federación rusa se declaran en la ciudad de Moscú días no laborables del 28 de octubre de 2021 al 7 de noviembre de 2021 inclusive", ha señalado el edil en la página web del Ayuntamiento.



El alcalde ha especificado, no obstante, que esta medida no se aplicará a aquellas organizaciones que tengan una importancia "vital" para el funcionamiento de la infraestructura urbana ni a aquellas entidades "cuyas actividades no puedan ser suspendidas conforme al decreto del presidente".



Por otra parte, ha aseverado que los eventos culturales y de entretenimiento han sido suspendidos temporalmente, lo que conlleva el cierre de centros comerciales y organizaciones deportivas, así como polideportivos y estadios. Los teatros y museos seguirán abiertos, aunque se reducirá el aforo a un 50 por ciento.