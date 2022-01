Alba Carrillo se enfrenta en directo con Elena, madre de Adara

21-10-2021 ALBA CARRILLO Y ELENA EN EL PLATÓ DE 'SECRET STORY' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SECRET STORY'



MADRID, 21 (CHANCE)



Hace unos días fuimos testigos de cómo en pleno directo Alba Carrillo intervenía para pregonar a los cuatro vientos y en presencia de Cristina Porta lo orgullosa que estaba de su madre, tras la emisión de un vídeo en el que se veía como Lucía Pariente hacía varios trajes dentro del reality. Unas declaraciones que no han sido bien vistas por los espectadores del programa y que han sido muy criticadas.



Además del: 'Yo también estoy muy orgullosa de mi madre', la colaboradora de 'Sálvame Diario' aseguraba que a ella no le hacía falta meterse debajo del edredón de nadie para tener notoriedad en los medios... algo que se le ha sentenciado a Carrillo y por lo que hoy ha pedido perdón porque no ve que el comentario sea oportuno. Eso sí, la guerra se ha desatado en plató.



La madre de Cristina Porta le ha recriminado a Alba que entrase en directo cuando nadie se lo había permitido para atacar así a su hija y la colaboradora se ha ido alterando según pasaban los segundos y ha dejado claro que mientras que el regidor del programa no le diga lo que tiene o no qué hacer, ella no es nadie para decirle nada y menos en público.



A dicha guerra se ha metido Elena, la madre de Adara Molinero, que ha demostrado tener mucho más recorrido por los platós de televisión y se ha enfrentado de lleno con la colaboradora: "Te has saltado las reglas sabiendo que eso no se podía hacer, no debiste entrar en directo". Unas declaraciones que han hecho explotar a Alba, que no ha podido reprimir su nerviosismo.



"Me vas a decir tú a mí lo que tengo que hacer, de qué me vas a dar tú a mí ejemplo, dime una cosa con la que me vayas a dar ejemplo. Yo no he hablado como has hablado tú de la tuya, ni de mi marido. Y se me tienen que decir algo que me lo diga el regidor del programa, no tú, ni esta señora" le decía la modelo a Elena. Una discusión que se ha quedado en poco, pero que ha hecho que se vivan momentos muy tensos en plató porque ambas protagonistas se han puesto de pie y se han dicho de todo.