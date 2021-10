Aitor encuentra, de nuevo, la estabilidad bajo palos

El delantero holandés del Barcelona Memphis Depay (d) trata de marcar ante el portero del Levante Aitor Fernández (i) durante un partido. EFE/Quique García

Valencia, 21 oct (EFE).- El meta Aitor Fernández es el portero titular para el nuevo entrenador del Levante, Javi Pereira, y después de ocho meses en los que alternó con Dani Cárdenas un puesto en el once disfruta, de nuevo, de la estabilidad bajo palos.

Pereira confirmó en su presentación que iba a apostar por un portero para la Liga y su elección en su estreno ante el Getafe fue Aitor, que en Sevilla este domingo enlazará el cuarto partido seguido como titular tras más de medio año sin jugar de forma tan seguida.

Porque Paco López había apostado por alternar a Aitor y Cárdenas bajo palos también en este inicio de temporada y, así, el meta vasco jugó cinco partidos y el catalán defendió la portería en otros tres encuentros hasta que el entrenador valenciano fue destituido en la octava jornada.

Según datos ofrecidos por LaLiga, además, Aitor es uno de los guardametas de la categoría que más paradas hace con 27 detenciones, sólo por detrás del portero del Espanyol Diego López (29) y del meta argentino del Celta de Vigo Matías Dituro (28), si bien el cancerbero del Levante ha jugado tres partidos menos que su colegas.

La temporada pasada fue muy dura a nivel personal para el meta vasco, ya que en octubre de 2020 sufrió el fallecimiento de su padre, circunstancia que le obligó a no jugar en Bilbao ante el Athletic. Apenas un mes después, y tras recibir un golpe en los testículos ante el Elche, se perdió el partido en Valladolid por lesión.

Además, la irrupción de Dani Cárdenas, que cuajó muy buenas actuaciones en la Copa del Rey y en su debut en Liga en Valladolid, eclipsó a Aitor, que incluso se vio relegado a la suplencia en el último tramo de la competición después de que Paco López apostara por hacer continuos cambios en la portería.

Desde finales del mes de febrero de 2021, Paco López repartió casi al cincuenta por ciento los minutos entre Aitor y Cárdenas, con siete partidos de Liga para el meta catalán y ocho para el guardameta vasco.

Aitor cerró la temporada pasada con 29 partidos jugados en Primera y la participación en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club, pero no fue el jugador decisivo que le había convertido en la temporada anterior en el portero con más paradas de la Liga.

El portero vasco, de 30 años, llegó al Levante en 2018 y en su primera temporada disputó dieciséis partidos, mientras que en el curso 19-20 ya se convirtió en el meta titular para Paco López y jugó treinta y seis encuentros en la Liga. EFE

