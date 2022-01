Afganistán.- Los afganos se enfrentan a "una carrera de obstáculos" para intentar llegar a un "lugar seguro", alerta AI

Denuncia los países de Europa y Asia Central someten a los afganos a devoluciones sumarias ilegales y detenciones



"Necesitamos un esfuerzo internacional concertado para llevar a las personas afganas hasta un lugar seguro", urge la organización



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los afganos "en peligro de sufrir represalias de los talibán" enfrentan "una carrera de obstáculos" al intentar salir de su país para llegar a un "lugar seguro" ya que los países vecinos han cerrado sus fronteras e impuesto estrictas normas, dejando a muchos sin más opción que cruzar de forma irregular, según ha alertado Amnistía Internacional (AI).



La organización detalla en un informe que casi dos meses después de que concluyeran las operaciones de evacuación en Afganistán, quienes quedaron atrás se enfrentan a "obstáculos formidables" para buscar seguridad fuera del país centroasiático.



"Desde que los talibán llegaron al poder, ha sido casi imposible obtener documentos de viaje, por lo que muchas personas afganas se han visto obligadas a emprender travesías irregulares que han dado lugar a un trato punitivo por parte de otros gobiernos", ha condenado la directora del equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional, Francesca Pizzutelli.



Asimismo, ha lamentado que "en lugar de encontrar seguridad y protección", los afganos que han huido "han terminado atrapados en campamentos improvisados en zonas fronterizas, o han sido detenidos mientras esperan a ser deportadas a un destino incierto".



Amnistía ha denunciado así que países de Europa y Asia Central han sometido a las personas afganas a "devoluciones sumarias ilegales, detenciones y deportaciones", por lo que ha demandado que cumplan con su "obligación de proteger a las personas que corren peligro de sufrir violaciones graves de Derechos Humanos, poniendo fin de inmediato a este trato y "garantizando el acceso a procedimientos de asilo justos".



En concreto, el informe de Amnistía subraya cómo Pakistán, Uzbekistán, Irán, Tayikistán y Turkmenistán han cerrado sus fronteras a las personas afganas que viajan sin documentos, a pesar del riesgo de que devolver a estas personas las ponga en peligro de sufrir graves abusos por parte de los talibán.



Las cifras proporcionadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran que las autoridades iraníes deportaron a 58.279 personas afganas indocumentadas entre el 27 de agosto y el 9 de septiembre de 2021, mientras que Uzbekistán declaró el 20 de agosto que había devuelto a 150 personas a Afganistán, basándose en un acuerdo con los nuevos gobernantes de Afganistán, ha recordado la organización.



En esta línea, ha aseverado que no solo los países que comparten frontera terrestre con Afganistán no aplican las reglas de fronteras abiertas para quienes buscan refugio ya que territorios como Bulgaria, Croacia y Grecia han seguido llevando a cabo "devoluciones sumarias de personas afganas", mientras que Polonia ha introducido nuevas restricciones que harán que a la gente le resulte "imposible" cruzar irregularmente la frontera para solicitar asilo en ese país.



Sobre Polonia, la organización ha avisado de que un grupo de 32 personas afganas permanece "atrapado por los guardias" en una "pequeña franja" de la frontera entre este país y Bielorrusia desde el 19 de agosto, después de haber sido trasladadas de Polonia a Bielorrusia en lo que se sospecha que es una "devolución sumaria", y "sin cobijo adecuado, agua potable, alimentos o acceso a atención médica".



Amnistía ha apuntado también a que mientras se incrementaban las llegadas desde Afganistán, las autoridades turcas anunciaron la ampliación de un muro en su frontera con Irán, y Turquía sigue deteniendo a las personas afganas indocumentadas para preparar su deportación.



En este contexto, el grupo ha señalado a otra medida que impacta en la protección de estas personas, los exámenes de seguridad que realizan países como Alemania, al tiempo que ha advertido sobre la situación de los afganos que no han superado estas "estrictas" pruebas realizadas también por Estados Unidos.



GARANTIZAR UNA "SALIDA SEGURA"



En este sentido, el grupo ha llamado a los Estados a tomar medidas "urgentes" para garantizar la "salida segura" de las personas afganas que corren peligro de sufrir ataques de los talibán, unas medidas que, han reclamado AI, deben incluir acciones como "minimizar los requisitos de documentación de viaje y ofrecer visados por razones humanitarias a quienes más peligro corren".



"Instamos a todos los países a abrir sus fronteras a las personas afganas que buscan refugio, y a establecer programas de reasentamiento específicos para proporcionar seguridad a quienes más peligro corren. Los gobiernos deben brindar protección internacional a las personas recién llegadas y a las personas afganas que ya están en su territorio, teniendo en cuenta el principio internacional de no devolución", ha insistido Pizzutelli.



Amnistía Internacional ha incidido así en la necesidad de actuar por esta vía para ayudar a salir del país, en el que "siguen deteriorándose" los Derechos Humanos, especialmente a mujeres activistas, los defensores de derechos, periodistas y personas pertenecientes a minorías étnicas o religiosas.



Los estados deben brindar protección internacional tanto a las personas recién llegadas como a las personas afganas que ya se encuentran en su territorio, y deben ayudar a los países de la región a garantizar los derechos de las personas afganas que viajan a ellos, ha reclamado la organización.



"El mundo no debe abandonar a Afganistán en este momento crítico. Necesitamos un esfuerzo internacional concertado para llevar a las personas afganas hasta un lugar seguro", ha añadido Pizzutelli, para recalcar que las vidas de miles de hombres y mujeres que han luchado por los derechos en el país "penden ahora de un hilo".