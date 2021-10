Lava from La Palma’s volcano destroys buildings in its path.

Start: 21 Oct 2021 10:54 GMT

End: 21 Oct 2021 11:29 GMT

LA PALMA - Lava from La Palma’s volcano encroaches on the La Laguna neighbourhood of Los Llanos de Aridane.

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Spain

Topic: Disasters / Accidents

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com