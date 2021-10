Uruguay debe acostumbrarse a vivir "en endemia", dice el ministro de Salud

Centro de vacunación instalado en el Estadio Centenario, hoy en Montevideo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 19 oct (EFE).- Uruguay debe acostumbrarse a "manejar el concepto" de estar atravesando "una etapa de endemia" con el virus de la covid-19 circulando, sostuvo este martes el ministro de Salud Pública del país, Daniel Salinas.

"Tenemos que acostumbrarnos a manejar el concepto de que estamos en una etapa de endemia. El virus está circulando, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra vida con los cuidados pertinentes, los recaudos que correspondan", enfatizó el ministro horas antes de reunirse con el presidente, Luis Lacalle Pou.

El encuentro con el mandatario se enmarcó en los denominados acuerdos presidenciales, en los que el jefe de Estado departe con miembros de su gabinete en la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno uruguayo.

Ante esa situación de "endemia", el Ejecutivo evalúa levantar la emergencia sanitaria, que se mantiene vigente desde el 13 de marzo de 2020. Sin embargo, y pese a que, al término de la reunión no hubo declaraciones, fuentes de la cartera informaron de que todavía sigue vigente.

"No va a ser una decisión unilateral sino que va a ser una evaluación de la situación epidemiológica y las perspectivas que tenemos hacia futuro; en base a ello haremos las recomendaciones que estimemos pertinentes y podrá el presidente tomar alguno de los caminos que le ofrecen", había reflexionado previamente el ministro.

Desde que inició la emergencia sanitaria, la enfermedad ha transitado por distintas etapas, la peor de ellas entre febrero y junio de 2021 cuando se dispararon los positivos y las muertes.

Actualmente, Uruguay tiene a cerca del 74 % de su población con dos dosis de alguna de las vacunas contra la covid-19 y más del 30 % con una tercera de refuerzo, mientras que lleva ya varias semanas en la zona amarilla del índice de Harvard (promedio semanal de entre 1 y 10 casos nuevos de covid-19 cada 100.000 habitantes).

Asimismo, el país acumula 391.167 casos positivos, 1.536 de ellos activos, y 6.069 fallecidos.

Para quien encabeza la cartera de Salud, ahora lo importante es pensar en los tiempos "poscovid" y hacerlo de manera diferente, pues actualmente no se viven los difíciles tiempos de hace unos meses.

"(Hay que) ir caminando hacia una situación de convivencia con el virus porque esto no va a cambiar de un día para el otro en virtud de que la situación uruguaya es relativamente buena en este momento", detalló.