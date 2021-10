Un juez argentino vuelve a citar a Macri a declarar por presunto espionaje

Fotografía de archivo en la que se registró al expresidente de Argentina Mauricio Macri, durante una entrevista con Efe, en Madrid (España). EFE/Juanjo Martín

Buenos Aires, 20 oct (EFE).- El juez de Argentina que investiga el presunto espionaje a los familiares de la tripulación de submarino ARA San Juan, que se hundió en 2017, volvió a citar a Mauricio Macri para que preste declaración indagatoria luego de que el exmandatario no se presentara este miércoles a comparecer ante el magistrado.

El abogado de Macri, Pablo Lanusse, confirmó que el juez federal Martín Bava rechazó la recusación en su contra y el pedido de suspensión de la comparecencia de este miércoles presentados por la defensa del exgobernante y citó nuevamente a Macri para que se presente el próximo 28 de octubre en los tribunales de la ciudad bonaerense de Dolores.

Esta es la tercera citación a Macri que emite el juez, tras los llamados para comparecer el 7 de octubre y este miércoles 20, a los que el expresidente no acudió.

"Vamos a estar ahí. Se va a celebrar la audiencia de indagatoria a Mauricio Macri el 28 de octubre, lo que no quiere decir que compartamos el rechazo a la recusación. Sigo enfatizando que estamos en presencia de un juez manifiestamente incompetente en lo territorial y claramente imparcial", dijo Lanusse en declaraciones al canal LN+.

El abogado dijo que aún no definió con Macri si la declaración del día 28 será oral o por escrito.

Según el primer auto de citación a declarar, emitido el 1 de octubre, a Macri se le imputa haber presuntamente ordenado y posibilitado, desde su cargo de presidente, la realización "sistemática" de tareas ilegales de inteligencia entre diciembre de 2017 y finales de 2018.

El presunto espionaje apuntaba, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino de la Armada argentina desaparecido en noviembre de 2017 y hallado hundido un año después.

Esas acciones, según la resolución judicial de citación a indagatoria, "buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos" que realizaban los familiares por el hundimiento del submarino, pero también apuntaban a "conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno".

Este martes, al anticipar que no se presentaría este miércoles a declarar, Macri, quien gobernó Argentina entre 2015 y 2019, negó que hubiera ordenado espirar a los familiares de los tripulantes del submarino.

Lanusse sostuvo que el llamado a indagatoria es un "eslabón imprescindible" para determinar que la persona investigada sea procesada o sobreseída.

"Tenemos clarísimo que con este juez vamos a un auto de procesamiento porque él ya dijo que los hechos que investiga existieron y que es deber del Poder Judicial sancionarlos. El juez ya lo sentenció", señaló el letrado.

El abogado dijo que Macri está "indignado" por el "atropello" del juez en su contra.