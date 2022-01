Tenis.-Garbiñe Muguruza sufre en su estreno en Moscú ante la checa Tereza Martincova

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza superó este miércoles con mucho trabajo su estreno en el torneo de Moscú, puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura cubierta, tras eliminar a la checa Tereza Martincova en tres sets por 6-4, 4-6, 6-3.



La de Caracas, segunda cabeza de serie en la capital rusa, tuvo que invertir dos horas y 45 minutos para clasificarse para los cuartos de final de la cita y seguir así afianzando sus opciones de estar en las Finales de la WTA de Guadalajara (México).



Exenta de la primera ronda, la doble ganadora de 'Grand Slam' se encontró muy pronto en problemas en el encuentro. La checa, 51 del mundo, le rompió el servicio en el cuarto juego y se puso a renglón seguido con 4-1. Sin embargo, Muguruza reaccionó en ese momento y se terminó llevando los siguientes cinco juegos para cerrar la manga a su favor.



En la segunda, fue la hispano-venezolana la que empezó con 'break', pero no fue capaz de sacar provecho a su ventaja. Martincova fue la que replicó entonces con dos roturas para colocarse 5-3 y saque, y aunque la de Caracas recuperó uno de los quiebres, no fue capaz de mantener su servicio y se vio condenada a un tercer y definitivo set.



Ahí, Muguruza no aprovechó una primera rotura a favor, pero sí una segunda que ya no desperdició apoyada en la fortaleza con su servicio y sentenció con un 'break' más. La número cinco del mundo buscará las semifinales ante la ganadora del duelo entre la estonia Anett Kontaveit y la alemana Andrea Petkovic.