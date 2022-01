Sáhara.- Robles desvincula a Defensa del 'caso Ghali' y subraya que el Gobierno de España actúa con "legalidad"

20-10-2021 El jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a su llegada a la Comisión de Defensa, en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 2021, en Madrid (España). Durante la comparecencia, Margarita Robles ha informado sobre la retirada de las tropas españolas de Afganistán de manera sincronizada con Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN, entre otros asuntos. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha desvinculado este miércoles a su Departamento de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, pero ha remarcado como "premisa fundamental" el compromiso del Gobierno "con la legalidad y el compromiso humanitario".



En una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, Robles ha recordado que el 'caso Ghali' está siendo investigado por un juzgado de Zaragoza y ha reiterado los datos que ya transmitió al juez el jefe de la base, José Luis Ortiz-Cañavate.



Según ha reiterado, el Ministerio de Defensa solo tiene constancia de que un avión de Estado de Argelia llegó a Zaragoza a las 19.25 horas del día 18 de abril y, "por razones de seguridad y conforme a la práctica habitual para estas aeronaves, fue conducida a la plataforma militar".



Este avión tenía autorizado el aterrizaje conforme a la autorización diplomática permanente de la que goza Argelia y que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores para vuelos VIP y para vuelos de transporte de personal y material, ayuda humanitaria, navegación y mantenimiento, y evacuaciones médicas.



"Solo puedo informar que las escalas de aeronaves de Estado no son competencia del Ministerio de Defensa, que se limita a coordinar cuestiones técnicas, en caso de que fuera necesario, con el Departamento competente en esta materia, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y de Cooperación, a través de las autoridades correspondientes del Ejército del Aire, que actúan, como no puede ser de otro modo, en el marco legal y reglamentario correspondiente", ha ahondado Robles.



Sobre este asunto, el portavoz de Vox, Agustín Rosety, ha dejado en manos del juez que dirima sobre su legalidad, pero ha acusado al Gobierno de tomar decisiones estratégicas "a la ligera" y sin tener en cuenta las consecuencias, en alusión a la posterior avalancha en la frontera de Ceuta.



También el portavoz del PP, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha criticado las "chapuzas" cometidas por el Ejecutivo, que tuvieron como "consecuencia" la crisis con Marruecos. Y además ha censurado que se usara para ello a miembros de las Fuerzas Armadas "con fines no bien definidos".



Por su parte, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha calificado de "pésima" la actuación del Gobierno en este caso, que además pusieron "en riesgo" las relaciones con Marruecos y ha pedido que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea quien rinda cuentas en el Congreso. Esta petición ha sido apoyada por el portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez.