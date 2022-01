Sáhara.- Ghali denuncia el "silencio cómplice" de la ONU ante la violación del alto el fuego en Guerguerat

Reclama que sea identificado como "responsable directo y único" de la situación



El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha denunciado "enérgicamente" el "silencio cómplice" de Naciones Unidas ante la ruptura del alto el fuego en Sáhara Occidental y ha reclamado que Marruecos sea identificado como "responsable directo y único" del repunte del conflicto en la zona.



"El Frente Polisario condena enérgicamente el silencio cómplice de la Secretaría General de Naciones Unidas y su injustificada renuencia a llamar a las cosas por su nombre e identificar al Estado ocupante marroquí como responsable directo y único de la violación del alto el fuego", ha dicho Ghali en una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres.



Así, ha rechazado la "versión selectiva y limitada de los hechos" presentada en el último informe de la ONU sobre la situación y ha apuntado que "es innegable que fue la potencia ocupante marroquí la que violó el alto el fuego de 1991 y los acuerdos militares relacionados".



Ghali ha hecho hincapié en que esta violación del alto el fuego fue causada por la entrada de militares marroquíes "en lo que entonces se llamaba la zona de amortiguación en la región de Guerguerat, en las zonas liberadas de Sáhara Occidental", según ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.



Por otra parte, ha reiterado que "tampoco se puede negar el ataque violento y bien documentado llevado a cabo por las fuerzas marroquíes" unos días antes contra un grupo de civiles saharauis que participaban en una protesta en la zona de Guerguerat --en la frontera con Mauritania-- contra la ocupación marroquí.



Ghali, quien es además presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ha argumentado en su carta a Guterres que estas situaciones "obligaron" a las fuerzas del Frente Polisario "a enfrentarse a esta agresión marroquí en defensa propia y para proteger a los civiles, que fueron evacuados a lugares más seguros".



Sáhara Occidental figura como territorio no autónomo para Naciones Unidas, a la espera de un acuerdo pactado --o incluso de un referéndum-- que no termina de llegar. El último acercamiento entre las partes llegó de la mano de Koehler, aunque entonces ni las autoridades de Marruecos ni el Frente Polisario se movieron de sus respectivas posiciones.



La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario. El alto el fuego de 1991 fue firmado con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.