Rusia.- Putin descarta viajar a la COP26 de Glasgow

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no viajará a la ciudad escocesa de Glasgow para asistir a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se celebrará del 21 de octubre al 12 de noviembre, según ha confirmado este miércoles el Kremlin.



"Lamentablemente, el presidente no viajará a Glasgow", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en una rueda de prensa, según ha recogido la agencia de noticias rusa Sputnik.



El propio Putin adelantó ya el 13 de octubre en la Semana Rusa de la Energía que, a causa de la pandemia de COVID-19, todavía no había decidido si viajaba o no a Reino Unido, el país más golpeado por la enfermedad en Europa.



No obstante, Peskov ha matizado que Rusia participará en el evento y actualmente mantiene contactos con los organizadores para aclarar los detalles, lo que podría concretarse en una posible participación de Putin por videoconferencia. El portavoz ha incidido en que el cambio climático es una de las "prioridades más importantes" de Rusia.



El presidente de China, Xi Jinping, tampoco viajará a Reino Unido para asistir a la COP 26, según publicó el diario 'The Times' a mediados de octubre. Se espera que los líderes mundiales aprueben medidas durante el foro para alcanzar la neutralidad climática.