Rumanía.- El Parlamento de Rumanía rechaza la propuesta de gobierno del liberal Dacian Ciolos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Rumanía ha rechazado este miércoles la propuesta de gobierno presentada por el primer ministro designado, Dacian Ciclos, después de que el que fuera mandatario del país no haya conseguido los suficientes apoyos.



El rechazo a un nuevo gobierno en minoría liderado por el exprimer ministro Ciolos (2015-1027) era previsible en la cámara después de que ningún grupo, aparte del suyo, confirmara su apoyo, a pesar de sus intentos por intentar convencer a los que ya fueran sus socios de gobierno, como el Partido Nacional Liberal (PNL) y el Partido Social Demócrata (PSD).



Tras no lograr la luz verde de la cámara, el presidente, Klaus Iohannis, ha convocado a una nueva ronda de consultas a los principales partidos políticos del país para tratar de nombrar a un nuevo primer ministro que pueda presentar otra propuesta de gabinete al Parlamento tras el fracaso de Ciclos.



Estos nuevos contactos arrancarán este jueves a partir de las 11.00 horas, informa 'Jurnalul National'. No obstante, si el presidente nombra a otro primer ministro que tampoco logra la confianza del Parlamento, Rumanía podría enfrentarse a unas elecciones anticipadas.



Ciolos lidera la Unión Salvar Rumanía (USR PLUS), uno de los partidos de la coalición gobernante que ayudó a precipitar la caída del Gobierno de Florin Citu tras la renuncia de sus ministros.