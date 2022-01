RDCongo/Ruanda.- La oposición de RDC convoca al ministro de Defensa por la incursión de tropas ruandesas en la frontera

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La oposición en el Parlamento de República Democrática del Congo (RDC) ha pedido este martes la comparecencia del ministro de Defensa, Gilbert Kabanda, para explicar la incursión un día antes de tropas de Ruanda en la región fronteriza de Nyiragongo, en la que se registró un enfrentamiento con el Ejército congoleño.



"Soldados fuertemente armados tomaron la iniciativa de invadir parte de Nyiragongo, en Kivu del Norte. Las imágenes y los testimonios son humillantes", ha dicho el diputado Jackson Ausse, promotor de la comparecencia de Kabanda.



"Por eso he pedido para que el Ministro de Defensa pueda dar explicaciones a la población, para que responda a la pregunta sobre quién invadió las aldeas del territorio de Nyiragongo", ha explicado Ausse, informa la emisora Radio Okapi.



"¿De dónde vienen? ¿Qué vinieron a hacer y cuál fue el resultado? ¿Qué medidas se están tomando ahora para que tales iniciativas no puedan repetirse?", se ha preguntado el diputado electo por el territorio de Irumu, en el norte de RDC.



"Somos un país soberano. Otros países deben respetarnos. Y para hacer eso, tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Existe un principio de reciprocidad en las relaciones internacionales", ha remarcado.



Este lunes, RDC confirmó una serie de enfrentamientos con el Ejército de Ruanda después de que hubieran llevado a cabo una incursión en Nyiragongo, para, según algunas informaciones, liberar a dos militares que habían sido detenidos por las autoridades congoleñas cuando estaban persiguiendo a unos contrabandistas.



Por el momento no hay balance de víctimas mortales, aunque RDC denunció que las tropas ruandesas habrían sido responsables de saqueos, sin dar más detalles. Radio Okapi informa de que todavía existe "inquietud" entre los habitantes de las siete aldeas que se vieron afectadas por la refriega, aunque la mayoría ha regresado ya a sus hogares.



A pesar de este episodio, RDC y Ruanda cuentan con buenas relaciones diplomáticas y durante los últimos años Kinshasa ha extraditado a varios altos cargos rebeldes reclamados por Kigali. En la zona fronteriza, especialmente en Ituri y Kivu Norte, operan varios grupos armados, entre ellos las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).