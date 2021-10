¿Qué significa el ‘705742’ que tuiteó Jack Dorsey?

(Bloomberg) -- ¿Qué significa el número 705742 para el director ejecutivo de Twitter Inc., Jack Dorsey? Después de pasar casi un día entero adivinando, Crypto Twitter podría tener la respuesta:

Dorsey tuiteó la singular cifra a las 3:29 p.m. en Nueva York el martes, lo que provocó que algunos espectadores quedaran sin aliento intentando adivinar cómo podría relacionarse con las monedas digitales.

“¿Número de bloque?” preguntó un seguidor. Según Blockchain.com, ese es el número de un bloque del bitcóin que fue minado no mucho después del tuit. La explicación no fue recibida de inmediato, pero un par de comentaristas sugirieron que podría haber sido la predicción de Dorsey de cuándo el bitcóin superaría su máximo histórico anterior.

El récord no sucedió entonces, pero el razonamiento parece haber ido por el camino correcto. Dorsey tuiteó “apagado en 117” minutos después de que el bitcóin alcanzara un nuevo máximo en torno a la minería del bloque 705,859 -a solo 117 del número que tuiteó inicialmente.

Dorsey tuitea con frecuencia sobre el mercado de las criptomonedas. El viernes pasado, dijo en un hilo de Square Inc., en el cual también es director ejecutivo, que lanzaría un modelo de billetera de hardware y “construiría abiertamente en colaboración con la comunidad”. Twitter anunció en septiembre que permitiría el apoyo a los creadores por medio de bitcóin.

Ni Twitter ni Dorsey respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el tuit inicial.

