Moscú, 20 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no asistirá a la cumbre del clima COP26, que se celebrará el próximo mes en Glasgow (Escocia), dijo hoy su portavoz.

"No, lamentablemente no irá a Glasgow tampoco", señaló Dmitri Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.