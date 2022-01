Perú.- El Congreso de Perú aprueba por insistencia una ley que regula la aplicación de la cuestión de confianza

La ley limita el poder del presidente peruano, Pedro Castillo, para disolver el Congreso



La primera ministra advierte que la legislación "pone en riesgo" la democracia del país andino



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Pleno del Congreso de Perú, dominado por la oposición, ha aprobado este martes por insistencia una ley que regula la aplicación de la cuestión de confianza y limita el poder del Gobierno de Pedro Castillo para disolver el Congreso.



La autógrafa de ley, que había sido observada por el Ejecutivo hace dos semanas, ha salido adelante con 79 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, informa el medio peruano 'El Comercio'.



La medida había sido previamente aprobada en la Comisión de Constitución y Reglamento y sustenta que la facultad de los ministros para plantear la cuestión de confianza "está referida a materia de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno".



Así, no se encuentran entre estas competencias las relativas a reformas constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos.



El congresista de Perú Libre --partido de Pedro Castillo-- Edgar Tello ha pedido reconsiderar la votación, pero el resto del Pleno no ha aceptado su petición. Previamente, la congresista de la misma formación Katy Ugarte ha presentado en el Pleno una cuestión con el objetivo de que la legislación volviese a la Comisión y sea debatida más a fondo, pero el Congreso ha rechazado la propuesta.



La Constitución peruana establece que el presidente puede disolver el Congreso si los legisladores le niegan dos veces el voto de confianza, pero con esta medida el mandatario sólo puede pedir a los legisladores un voto de confianza sobre las políticas del Gobierno, y ya no sobre las reformas constitucionales.



Por otro lado, el Congreso aún puede destituir al presidente por incapacidad moral, una definición muy amplia que ha causado la destitución o renuncia de tres presidentes en los últimos tres años y medio.



La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, ha advertido de que la aprobación de esta ley "pone en riesgo" la democracia del país andino y ha lamentado que el Congreso "haya renunciado a un debate abierto y plural".



"Adoptaremos acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de derecho", ha avanzado la presidenta del Consejo de Ministros a través de su perfil de Twitter.