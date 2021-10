Pedro Rodríguez, ya adoptado por la Lazio pese a su pasado 'Giallorosso'

No es tarea sencilla ganarse a los aficionados del Lazio para un jugador procedente de la Roma, el rival acérrimo. Pero el español Pedro Rodríguez, campeón del mundo en 2010 y admirador de Maurizio Sarri, ya se ha ganado un puesto en el Lazio, que el jueves recibe al Marsella en Europa League.

"Los tifosi me acogieron muy bien, como a mis compañeros. La Lazio es una gran familia", confesaba a finales de septiembre el delantero canario de 34 años, luego de haber marcado en el derbi romano (3-2) su primer gol con la elástica celeste. La ocasión idónea para ganarse una cerrada ovación de los aficionados de la Lazio, y ante la mirada de José Mourinho, el técnico que por no contar con él le abrió la puerta de salida de la Roma.

El traspaso de Pedro, cerrado en agosto, fue el primero entre los dos clubes vecinos y rivales en cuarenta años. Que un jugador pase directamente de 'Giallorosso' a 'Blancoceleste' sólo ha ocurrido en cinco ocasiones en la historia, según la Gazzetta dello Sport, y el último en hacerlo había sido el defensor Carlo Perrone, quien pasó de la Lazio a la Roma en 1981 (antes de regresar un año después a los Laziali).

"En la Roma vivía una situación difícil, porque no estaba en el grupo y no podía hablarlo con nadie", lamentaba en septiembre el exjugador del FC Barcelona y del Chelsea al micrófono de Lazio Style Radio.

"Aquí tuve un recibimiento muy bonito por parte del vestuario, fue una sorpresa agradable, no era sencillo al venir de la Roma", añadió.

A pesar del año de contrato que le quedaba, la Roma lo dejó irse libre para poder ahorrarse su ficha, cercana a los 3 millones de euros anuales (3,5 millones de dólares), según la prensa italiana.

La Lazio, con falta de liquidez, aprovechó para reforzarse sin tener pagar traspaso, llevándose a un jugador con gran experiencia en la élite al que Maurizio Sarri ya dirigió en el Chelsea (2018-19).

- Traspaso valiente -

"Cada entrenador es diferente, pero hay dos o tres con los que me he sentido muy bien. Sarri es uno de ellos, me gustó mucho en el Chelsea. Ganamos la Europa League y jugamos muy bien", explicó Pedro.

"Al principio entender su juego no es fácil, pero trabajar con Sarri es magnífico (...). Él tiene una idea clara del juego, es un entrenador que sabe transmitir sus ideas perfectamente", aseguró sobre el perfeccionista y a veces poco locuaz técnico toscano, llegado a su vez también el pasado verano (boreal) a la Lazio para suceder a Simone Inzaghi.

La confianza es recíproca por parte de Sarri hacia el jugador español, tres veces ganador de la Liga de Campeones con el FC Barcelona: Pedro fue titular desde la primera fecha de la Serie A, apenas dos días después de firmar su contrato en agosto, desde entonces se ha consolidado en el once tipo.

A pesar de sus 34 años, una edad donde el físico comienza a resentirse entre los futbolistas, Pedro ha jugado los diez partidos de la Lazio desde su llegada, ocho de ellos como titular.

En los costados, ya sea en el derecho o en el izquierdo, destaca el entendimiento de Pedro con su compañero de ataque el brasileño Felipe Anderson, para surtir de buenos balones al delantero Ciro Immobile.

Una dupla que fue alabada el sábado por Sarri después de la buena victoria ante el Inter de Milán (3-1): "Pedro tiene un talento extraordinario y una gran experiencia. Felipe es un crack potencial".

Algo que reafirma que el jugador español con 65 partidos con 'La Roja' (el último en 2017) y 17 goles, acertó al lanzarse a uno de los traspasos más valientes del 'mercato'.

