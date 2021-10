Patronal pide estabilidad al Gobierno de Perú y estima un récord exportador

Representantes de la Unión de Gremios del Perú proyectan que este año habrá un récord en las exportaciones por más de 55.000 millones de dólares. Fotografía de archivo. EFE/Jeon Heon-Kyun

Lima, 20 oct (EFE).- Representantes de la Unión de Gremios del Perú (patronal) demandaron estabilidad política y coherencia al Gobierno del presidente Pedro Castillo para atraer inversiones que impulsen la reactivación, tras proyectar que este año habrá un récord en las exportaciones por más de 55.000 millones de dólares.

"Reconocemos la necesidad de cambios y reformas, respetando el marco de la Constitución Política y el Estado de derecho vigente, pero existen mecanismos para evitar la incertidumbre", declaró en rueda de prensa el presidente de Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, integrante de la Unión de Gremios del Perú.

El experimentado empresario remarcó, en rueda con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, que el país necesita "predictibilidad para atraer nuevas inversiones", después de un controvertido inicio de Gobierno de Castillo en el que abundaron los anuncios de reforma constitucional, renegociación de contratos con consorcios internacionales y medidas proteccionistas.

Castillo removió a los sectores marxistas y de extrema izquierda de su gabinete, tras su visita a Estados Unidos en septiembre, y nombró a un nuevo gabinete, después de promulgar un decreto que establece que su política de gobierno hasta el 2026 fomentará la inversión, y evitó ahondar sobre una reforma de la carta magna.

EXPORTACIONES NO DEJAN DE CRECER

A su vez, el presidente de la Asociación de Exportadores, Erik Fischer, comentó que los anuncios iniciales de renegociación de la veintena de acuerdos comerciales que Perú tiene con diversos países fueron solo "un mensaje político".

Transcurridos los primeros meses, Fischer consideró que el Ejecutivo "se ha dado cuenta que los acuerdos comerciales han sido muy bien negociados, que es poco el margen para que puedas renegociar".

En un año de altos precios internacionales de los minerales y gran demanda de alimentos, Perú ha alcanzado un 'boom' en sus exportaciones tradicionales y no tradicionales.

"Perú tiene dos ventajas: somos país minero, las exportaciones mineras están en un boom por el alza de precios, tenemos también grandes avances en agro exportación", indicó Fischer.

El empresario indicó que "este año, Perú va a superar los 55.000 millones de dólares (en exportaciones), frente a los casi 40.000 millones de dólares del año pasado".

Sin embargo, advirtió que "este boom que podemos celebrar también nos está diciendo que tenemos que agudizar los esfuerzos porque las condiciones del próximo año no van a ser las mismas, los precios van a caer", y se mantendrá la crisis de contenedores en los principales puertos del mundo.

CRISIS GOLPEÓ MYPES

Por su parte, el coordinador general de la Plataforma de Gremios de Micro y Pequeñas Empresas, Román Miu, afirmó que "no importa qué tipo de Gobierno tenemos, necesitamos estabilidad, eso exigimos, por eso estamos en la Unión de Gremios", una organización creada casi al inicio del actual Gobierno de Castillo.

Miu dijo que las mypes representan a 12,8 millones de empresarios, que tenían exportaciones por 2.000 millones de dólares, pero que la crisis de la pandemia del covid-19 las dejó al borde de la quiebra por el confinamiento aplicado en el 2020.

"Hasta el momento, no hay respuesta sobre la reactivación de la mype, sobre mercado y financiamiento, estabilidad política y económica" para este sector, precisó.

Debido a la fluctuación del tipo de cambio del dólar por la incertidumbre política inicial, la mayoría de insumos y costos operativos de este sector se incrementaron.

De otro lado, el presidente de Perú Cámaras, Carlos Durand, pidió al Ejecutivo "que se hagan los cambios necesarios para mantener un equipo con cierto nivel de coherencia" para evitar que al interior del gobierno se generen "situaciones de controversia" y diferencias con la opinión del mandatario.

El sector turismo también reclama que se reduzcan las barreras burocráticas, referidas a los requisitos de ingreso para los turistas extranjeros, con la expectativa de recuperar los 13.000 visitantes diarios que tenía Perú antes de la pandemia.

"Este año, menos de 300.000 turistas extranjeros llegarán al Perú. El promedio de llegadas no supera las 400 a 500 por día, cuando antes ingresaban 13.000 personas al día", declaró el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales.