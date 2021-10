Nicaragua rechaza la resolución de la OEA que le pide garantizar elecciones libres

Técnicos del CSE realizan la verificación ciudadana de una persona en el centro educativo Miguel Obando, en Managua (Nicaragua), en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

Managua, 20 oct (EFE).- Nicaragua rechazó este miércoles una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que le pide la liberación "inmediata" de los aspirantes a candidatos a la Presidencia de la oposición en los comicios de noviembre próximo, y garantice unas elecciones "libres y justas".

"Nuestro país jamás ha aceptado, no acepta, ni aceptará, actos que degraden su libertad, como Estado independiente, que ostentamos desde nuestra independencia nacional desde ya más de 200 años", señaló el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, en una declaración.

"Esta fija y constante posición de honor patrio lo hemos hecho en reiteradas ocasiones ante múltiples sesiones de la OEA, la ONU, el MNOAL, la CELAC, entre otros, por cuanto los alcances de nuestra democracia no permiten que Estado alguno, menos organismos como esta OEA, intervengan de forma grosera, inamistosa, ilegal y anticonstitucional en nuestros asuntos internos", continuó.

Managua alegó que "nadie debe intervenir por el derrotero de nuestra vida institucional" y sostuvo que "nuestro Estado de Derecho es sólido, y ejerce su soberanía plena, en su defensa institucional, mediante leyes, debidamente aprobadas por los órganos legislativos competentes y procedimientos judiciales muy claros"

TILDA A OPOSITORES DE "AGENTES EXTRANJEROS"

Asimismo, afirmó que Nicaragua "no hay un solo candidato detenido, NI UNO, no hay un solo inocente procesado, NI UNO, los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados plenamente en nóminas de Gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas, internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional".

En el actual proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado y acusado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos a los aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Otros dos políticos de la oposición que habían anunciado sus intenciones de aspirar a la Presidencia, María Asunción Moreno y el exlíder de la "Contra" Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.

"No son palomas de basílicas las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores", acusó el Gobierno sandinista, que aseguró que "por menos que eso, en muchos de sus Estados, sus leyes, les aplicarían penas muy graves".

NICARAGUA TRABAJA "MODELO DE VIDA PROPIO"

Por otro lado, el Gobierno indicó que en las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Ortega busca su tercera reelección consecutiva, "participan más de 12 partidos políticos" y que "todos participaron en la formulación de las reformas electorales, discutidas abiertamente en las etapas de proceso de formación de ley".

En el marco del proceso electoral, las autoridades cancelaron la personalidad jurídica de los partidos opositores Ciudadanos por la Libertad, Partido Restauración Democrática y Partido Conservador, bajo el argumento de que violaron la Ley Electoral.

"No hay razón por la que ningún Estado de nuestra América dude del patriotismo y espíritu democrático de nuestro pueblo", continuó Managua, que dijo trabajar "en nuestro modelo de vida propio" y en "el espíritu democrático que debe regir la vida de nuestros pueblos".

El Gobierno de Ortega explicó que no participó en la sesión de la OEA, "pues una sola expresión de agravio a nuestra soberanía, no merece ser oída".

Con 26 votos a favor y 7 abstenciones, el Consejo Permanente del organismo interamericano aprobó una resolución presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.

En el texto, expresó su "grave preocupación" por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para que se comprometa a la celebración de elecciones "libres y justas".