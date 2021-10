Netflix supera estimaciones gracias a ‘Juego del calamar’

(Bloomberg) -- Netflix Inc. registró el mayor número de nuevos suscriptores de este año y superó las estimaciones de Wall Street gracias a la popularidad de “El juego del calamar”, su drama original de Corea del Sur.

En el tercer trimestre, la empresa sumó 4,38 millones de suscriptores, según un comunicado enviado este martes, con lo que excedió las proyecciones de 3,72 millones de los analistas. Netflix espera registrar 8,5 millones de clientes en los últimos tres meses de 2021, en comparación con las estimaciones de Wall Street de 8,32 millones.

La ajetreada lista de programación de septiembre cambió el curso del año para Netflix. En los dos primeros trimestres del 2021, el servicio agregó solo 5,5 millones de clientes, la menor cantidad desde 2013. A los analistas les preocupaba que la desaceleración se prolongara después de julio y agosto. Pero las nuevas temporadas de “La Casa de Papel” y “Sex Education”, así como “El juego del calamar”, un programa sobre un sangriento concurso, atrajeron a millones de nuevos clientes.

Aproximadamente 142 millones de hogares miembros comenzaron a ver “El juego del calamar”, lo que lo convirtió en el programa nuevo más visto en la historia de Netflix. Este año, la compañía está en camino de agregar más de 18 millones de suscriptores, aunque esta sería la menor cantidad desde 2016.

Las acciones de Netflix retrocedieron ligeramente en las operaciones extendidas después de que se anunciaron los resultados. Recientemente, la acción ha estado al alza debido a que las esperanzas de los inversionistas de un crecimiento más rápido se afianzaron, aumentando un 34% desde su mínimo de 2021 en mayo.

La pregunta ahora para los inversionistas es si Netflix podrá mantener en los próximos años su crecimiento en Asia y Europa, dado que esas dos regiones abastecieron a la mayoría de los nuevos clientes en el trimestre, atrayendo a casi 4 millones de suscriptores.

En los últimos meses, Asia ha sido el territorio de más rápido crecimiento de Netflix, y “El juego del calamar” reforzó esa tendencia. En los últimos dos años, Europa, Oriente Medio y África habían sido los mercados de más rápido crecimiento. La empresa actualmente está invirtiendo millones de dólares en producciones para Corea del Sur, India y Japón, además de África.

“Estamos ahora produciendo películas y programas de televisión locales en aproximadamente 45 países y hemos establecido relaciones profundas con comunidades creativas de todo el mundo”, dijo la compañía.

En el comunicado Netflix no abordó la controversia sobre las bromas del comediante Dave Chappelle en relación a personas homosexuales y trans en su nuevo especial de stand-up. Sus declaraciones generaron malestar entre los trabajadores e incluso algunos de los socios creativos de Netflix planearon protestar frente a sus oficinas de Hollywood el miércoles en solidaridad con esas comunidades.

A los inversionistas les preocupa que la competencia ralentice o incluso revierta el crecimiento de Netflix, pero la compañía ha insistido en que tiene mucho más para crecer. Netflix ya ha demostrado que sus escépticos se equivocan en muchos otros puntos, por lo que aseguró que tendrá un flujo de efectivo positivo el próximo año.

Netflix estima que puede llegar a 450 millones de clientes o más en todo el mundo. Para que eso suceda, deberá registrar clientes en los países más pobres, ya que su crecimiento en EE.UU. se ha desacelerado. La compañía comenzó a probar un plan gratuito en Kenia que espera pueda atraer a las personas a actualizar a una suscripción completa.

Grandes películas presagian un gran final de año. Netflix cuenta con una amplia lista de películas con grandes nombres que llegarán en los próximos meses, incluida “Red Notice”, protagonizada por Dwayne Johnson y Ryan Reynolds y “Power of the dog”, con Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst.

