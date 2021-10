"Minijobs" en Alemania sustituyen empleos con cotización en pequeñas empresas

El centro de Bremen, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Berlín, 20 oct (EFE).- Los "minijobs", empleos con un sueldo limitado a 450 euros mensuales o temporalmente a no más de 70 días laborables al año, sustituyen en Alemania en las pequeñas empresas de menos de diez empleados hasta 500.000 puestos de trabajo sujetos a cotización.

Así, un "minijob" adicional en una pequeña empresa sustituye de media aproximadamente medio puesto de trabajo sujeto a cotización, según un estudio del Instituto de Investigación del Mercado de Trabajo y el Empleo (IAB) de la Agencia Federal de Empleo (BA) difundido hoy.

"De esta manera, los 'minijobs', al menos en pequeñas empresas, no suponen un complemento a los empleos sujetos a cotización", señaló el experto de IAB Matthias Collischon.

Además, en contra de lo esperado, los "minijobs" suponen sólo en contadas ocasiones un puente hacia un empleo sujeto a cotización y "los empleados permanecen con frecuencia en el segmento de los salarios bajos y trabajan en muchos casos por debajo de su nivel de cualificación", agregó.

En particular, en 2003 la cifra de personas con un "minijob" como ocupación principal u ocasional subió de alrededor de cuatro millones a más de seis millones en el marco de la reforma laboral durante el gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder que introdujo la posibilidad de desempeñar una actividad ocasional de manera adicional al empleo regular.

En 2019 más de siete millones de personas en edad laboral desempeñaban un "minijob", mientras que durante al crisis del coronavirus, la cifra descendió hasta alrededor de los seis millones contabilizados en junio del año pasado.

El aumento del número de personas con "minijob" habría sido aún mayor si no se hubiera subido la carga impositiva para este tipo de empleos, según Collischon.

Esta mayor carga fiscal para el empleador ha frenado el aumento de "minijobs" sobre todo en pequeñas empresas con menos de diez empleados.

Alrededor del 20 % de todas las empresas contaba en 2014 con trabajadores con "minijob", aunque la deferencia es considerable dependiendo del tamaño de las mismas.

Así, en 2014 casi el 40 % del personal en pequeñas empresas trabajaba con un contrato de "minijob", mientras que en las grandes firmas esta cifra se reducía a una media del 10 %.

El total, el 15 % de los empleos sujetos a cotización y el 36 % de los "minijobs" recaían en la pequeña empresa.

Además, los "minijobs" suponen un problema para los seguros sociales en materia de ingresos.

Si por empleo sujeto a cotización empleador y empleado contribuyen conjuntamente con alrededor del 40 % del salario bruto, en el caso de los "minijobs" la cotización se reduce al 28 % si el empleado no contribuye de forma voluntaria al seguro de jubilación, algo que sólo hacen unos pocos.

Con esta diferencia de doce puntos porcentuales y un ingreso medio por "minijob" de 300 euros, los seguros sociales dejaron de ingresar sólo en 2014 hasta 3.020 millones de euros.