María Teresa Campos habla largo y tendido tras la entrevista de su chófer Gustavo atacando a Edmundo Arrocet

20-10-2021 María Teresa Campos, con su perrita Luna y la mejor de sus sonrisas tras la exclusiva de su mano derecha, Gustavo, hablando de Bigote Arrocet. Tal y como se llevaba días rumoreando, Gustavo, el chófer y fiel asistente de María Teresa Campos desde hace más de 30 años, ha roto su silencio y a golpe de exclusiva, ha salido en defensa de su jefa, a la que quiere como una segunda madre. Una entrevista en la revista 'Semana' en la que acusa a Edmundo Arrocet de mentir en su versión sobre su ruptura con la veterana presentadora y en la que asegura que ha callado mucho en los últimos años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Tal y como se llevaba días rumoreando, Gustavo, el chófer y fiel asistente de María Teresa Campos desde hace más de 30 años, ha roto su silencio y a golpe de exclusiva, ha salido en defensa de su jefa, a la que quiere como una segunda madre. Una entrevista en la revista 'Semana' en la que acusa a Edmundo Arrocet de mentir en su versión sobre su ruptura con la veterana presentadora y en la que asegura que ha callado mucho en los últimos años.



Tachando a Bigote de "astuto" y "embaucador", la mano derecha de la malagueña insinúa que el humorista traicionó a Teresa, desvelando además que el chileno no tenía dinero como él dice - de hecho afirma que tenía las "tarjetas de crédito bloqueadas" y que una vez incluso le compró el regalo de cumpleaños a la madre de Terelu Campos en un 'chino' - y que no trataba bien al servicio doméstico, haciendo comentarios clasistas en más de una ocasión.



Una comentadísima entrevista sobre la que María Teresa, mucho más sonriente que en sus últimas apariciones públicas, se ha pronunciado ante nuestros micrófonos, mostrando su total apoyo a Gustavo, al que no duda en definir como "mi todo, el hijo que no he tenido".



- CHANCE: Hola, María Teresa, ¿qué tal estás? ¿Qué te ha parecido la entrevista que ha hecho Gustavo en tu defensa?



- MARÍA TERESA: Estoy muy contenta porque Gustavo ha sido siempre muy discreto y ha llegado el momento en el que no podemos callarnos todos. Yo me he callado, me callaré y me seguiré callando, no voy a decir nada del tema y me da igual ahora, él ha hecho muy bien hablando. Gustavo para mí es todo, él que ha vivido el día a día y lo ha llevado a todas partes donde quería ir, y Gustavo, yo ahora digo una cosa que me gusta de él y es que Gustavo es el hijo que no he tenido, ¿vale? Así que estoy contenta".



- CH: Le diste permiso absoluto para que hablase de todo, ¿no?



- MARÍA TERESA: No, yo sé perfectamente lo que él podía decir porque él tiene mi confianza absoluta, mi confianza absoluta, y él lo que ha dicho es lo que ha vivido él.



- CH: ¿En ese momento no te enterabas? Es un poco profesional del amor y tú en ese momento no lo veías así, estabas enamorada y para ti era el hombre de tu vida. No creías que estuviese abusando de la economía.



- MARÍA TERESA: No, nada. Yo creo que las relaciones empiezan y terminan solamente que pueden empezar y terminar de una manera más correcta. Eso es lo único que voy a decir, pero bueno, nada, nadie se muere por nadie y a la vista está que ya va para tres años, pero fueron seis años y seis años en una vida es bastante tiempo.



- CH: Ahora contenta porque ya tiene casa cerca de su hija.



- MARÍA TERESA: Ya tengo casa, sí, pero estoy muy nerviosa porque ahora tengo que sacar todas las cosas de mi casa y eso es lo que me pone nerviosa.



- CH: Cuando es una casa tan grande, tendrá mucho que embalar.



- MARÍA TERESA: Porque tengo que sacar y al dedicar a lo que me dedico durante tantos años pues el tema ropa es un rollazo que para qué y luego me da pena* Yo no soy de darme mucha pena porque yo hay muchas cosas que las doy, las regalo o lo que sea, pero quieras que no hay otras que me sigo poniendo porque son eternas, hay cosas que son eternas, son bonitas, son de una firma buena y no me gusta deshacerme de ellas, y son una trabajera.



- CH: Sus hijas, María Teresa, ¿estaban de acuerdo en la revista de Gustavo? Porque Terelu decía que no sabía nada, pero ¿les ha parecido bien ahora que saben lo que ha dicho?



- MARÍA TERESA: Sí, sí, a mí me ha parecido bien porque si a mí no me hubiese parecido bien él no la hubiese hecho porque lo primero que hizo fue preguntármelo y le dije que me parecía fenomenal, que él tenía todo el derecho y que como yo de él no espero nada malo, pues ya está.



- CH: Muy discreto ha sido siempre, ¿verdad?



- MARÍA TERESA: Gracias. (Con la perrita en las manos) Mira, esta es el amor de mi vida aparte de mi Alejandrita, mi Carmencita y mi nieto, pero este es el amor de mi vida.