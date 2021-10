Lopetegui: "El empate me sabe a poco"

EFE/EPA/YOAN VALAT

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, aseguró este miércoles que le "sabe a poco el empate" obtenido por su equipo en el campo del Lille francés porque consideró que los sevillistas han "hecho méritos para ganar en el feudo" de un rival que no "ha creado ninguna ocasión".

"Nos ha faltado un poco de acierto, de ser capaces de plasmar nuestra superioridad. En la segunda parte, hemos hecho cambios antes de tiempo por las lesiones. Nos vamos con un punto y toca seguir", añadió Lopetegui.

Para el técnico guipuzcoano, "el trabajo colectivo ha sido muy bueno" porque el Sevilla ha "minimizado su talento -el del rival- y tenido opciones de marcar", aunque echó en falta "algo de tranquilidad para haber tenido más oportunidades, pero si no marcas, ante un equipo con esta calidad puedes perder".

Julen Lopetegui espera "afrontar el siguiente partido -como local también ante el Lille- con una buena mentalidad pero, sobre todo, tener más acierto", ya que su objetivo es "lograr la clasificación en un grupo muy igualado" en el que cree que la opción de pase a los octavos "llegará al final" para todos los equipos y en el que no valen las cuentas porque "te puedes meter con siete y quedarte fuera con once".

El preparador vasco espera "gestionar la situación" de las bajas en defensa "de la mejor manera posible y buscar soluciones", ya que hoy ha "perdido a Rekik y Acuña ha tenido problemas", además de que "Koundé todavía no se ha recuperado de la lesión que tuvo con Francia" en la final de la Liga de Naciones ante España.