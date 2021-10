La sanidad británica se enfrenta a una creciente presión por la cercanía del invierno

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores del Servicio Nacional de Salud británico junto a una unidad móvil de pruebas de COVID-19 en Londres, Reino Unido, el 2 de mayo de 2021. REUTERS/Peter Nicholls

LONDRES, 20 oct (Reuters) - El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) está a punto de verse desbordado en muchas partes del país y la presión no hará más que aumentar a medida que se acerque el invierno, advirtió el miércoles el director de un organismo del sistema sanitario.

"Hablo todos los días con dirigentes sanitarios y, literalmente, no he hablado con ningún dirigente que no diga que su servicio está ahora bajo una intensa presión. Estamos a mediados de octubre. Las cosas solo van a empeorar", dijo Matthew Taylor, director ejecutivo de la Confederación del NHS, en unas declaraciones a BBC Radio en las que pedía medidas contra el COVID-19 como el uso de mascarillas y el teletrabajo.

"El servicio sanitario está justo al límite, (...) si se presiona mucho más no podremos ofrecer el nivel de servicio que la gente necesita".

