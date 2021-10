La reforma electoral de Biden vuelve a toparse con el bloqueo republicano

El presidente estadounidense, Joe Biden, en una fotografía de archivo. EFE/Al Drago/Pool

Washington, 20 oct (EFE).- La reforma electoral impulsada el presidente estadounidense, Joe Biden, volvió a toparse este miércoles con el bloqueo unánime de los senadores del Partido Republicano, quienes ni siquiera accedieron a debatir la iniciativa durante una votación clave.

El proyecto no superó la barrera de 60 apoyos que necesitaba para que fuera considerado en el hemiciclo de la Cámara Alta.

La legislación, bautizado "Freedom to Vote Act" (La ley de la libertad del voto), aspiraba a ser la mayor reforma electoral desde la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohibió las prácticas discriminatorias contra los afroamericanos y que se considera un hito del movimiento por los derechos civiles.

Los republicanos ya bloquearon en junio otro proyecto de ley similar denominado "For the People Act" (La ley para el pueblo).

Ambas leyes buscaban contrarrestar las restricciones al voto que han impuesto en los últimos meses los republicanos a nivel estatal con la aprobación de 33 leyes en 17 estados que limitan el sufragio de hispanos, afroamericanos y personas con menos recursos económicos, que acuden a las urnas en menor proporción.

Los conservadores aseguran que su objetivo es frenar irregularidades, pero los demócratas creen que su verdadera meta es acabar con los controles que impidieron al expresidente Donald Trump revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que ganó Biden.

Después de la votación, visiblemente frustrado, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusó a los republicanos de haber convertido la supresión al voto en parte de su identidad política y prometió que seguirá luchando para proteger ese derecho.

"Esas leyes —afirmó— son un ataque directo a nuestras libertades como ciudadanos estadounidenses".

La batalla sobre el derecho al voto se produce porque, en Estados Unidos, no existe un sistema electoral central y cada estado fija sus propias normas electorales.

Por ejemplo, en septiembre, Texas aprobó una ley que restringe el derecho al voto de grupos que votan por los demócratas en mayor proporción, como las minorías hispana y afroamericana y las personas de bajos ingresos.

Durante la pandemia, muchos territorios flexibilizaron los requisitos para votar por correo o por adelantado, lo que provocó un récord de participación en los comicios de 2020 y alimentó teorías de conspiración por parte de Trump y sus seguidores sobre un supuesto fraude masivo en las urnas, desestimado por los tribunales por falta de pruebas.