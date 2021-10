La OEA dice que la fallida elección en Bolivia en 2019 es un "tema cerrado"

Foto de archivo del embajador boliviano ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta. EFE/Chema Moya

La Paz, 20 oct (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) declinó participar en un evento organizado por el Gobierno de Luis Arce sobre las fallidas elecciones generales de 2019 en Bolivia y ratificó que se trata de un "tema cerrado" por las "irregularidades" en un proceso "que perdió toda integridad".

Políticos y medios bolivianos se hicieron eco este miércoles de la carta del titular de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, en respuesta a la invitación del embajador boliviano ante el organismo, Héctor Arce Zaconeta, para un evento previsto para este viernes.

"Me permito informarle que, por razones de fortaleza, solvencia, seguridad y dignidad institucional no participamos en este tipo de eventos", señala la nota.

En la carta, Guerrero sostiene que "el cúmulo de situaciones, irregularidades y manipulaciones ocurridas abonaron a un proceso electoral que perdió toda integridad y que es imposible de reconstruir".

Por ello, la Secretaría consideró que las elecciones de Bolivia de 2019 "son un 'tema cerrado'", añade la carta, cuya difusión coincide con los dos años de la celebración de aquellos comicios luego anulados.

Arce Zaconeta, que fue diputado, procurador y ministro de Justicia de Evo Morales, organiza el evento "¿Qué pasó con las elecciones del 2019 en Bolivia y el informe de la OEA? - Expertos comparten sus hallazgos", copatrocinado por las representaciones permanentes de Argentina y México, aliados políticos del oficialismo boliviano, ante el organismo.

En el evento participarán tres expertos que hicieron informes que sostienen que no hubo fraude en las elecciones de 2019 y que han sido ampliamente difundidos por el partido gubernamental.

HACE DOS AÑOS

Bolivia estuvo sumida en una crisis social y política tras los comicios del 20 de octubre de 2019, que fueron anulados por las denuncias de que hubo un presunto fraude electoral a favor del entonces presidente Morales.

Tras el informe de la OEA, que se conoció la madrugada del 10 de noviembre de 2019, Morales primero anunció nuevas elecciones y horas después dimitió a la Presidencia, alegando ser víctima de un supuesto "golpe de Estado".

Desde entonces el país se ha mantenido polarizado entre el oficialismo, que sostiene que hubo un "golpe" contra Morales, y sus detractores, que le sindican de un "fraude" electoral.

Tras su retorno al poder en 2020, el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) ha llevado adelante varias acciones para sostener su tesis del "golpe", muchas de ellas con respaldo de la Fiscalía y algunos entes del poder Judicial, lo que es criticado por la oposición.

La Fiscalía abrió un proceso por el presunto fraude el mismo día que Morales renunció a la Presidencia, pero este año decidió cerrarlo sin que las investigaciones hubieran progresado y, por contra, avanza en el llamado caso "golpe de Estado" iniciado a instancias del oficialismo.

Morales recordó en Twitter su "victoria" en los fallidos comicios de 2019, además del triunfo de Luis Arce en 2020.

"Hasta el día de hoy no han podido demostrar la mentira monumental del fraude, ni el gobierno de facto ha podido encontrar pruebas. La historia impone la verdad sobre la falsedad. La derecha entreguista activó el golpe al ver que perdió la elección de 2019", escribió el actual presidente del MAS.

El expresidente y excandidato Carlos Mesa compartió en Twitter la respuesta de la OEA a la invitación de Arce Zaconeta.

"Fuerte y claro mensaje de la OEA al gobierno de Arce: la verdad sobre las graves irregularidades que generaron el fraude de 2019 es incontrastable y no se va a revisar por el capricho y la desesperación del dictador prófugo ni las ocurrencias de funcionarios obsecuentes", sostuvo Mesa.