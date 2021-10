La campeona olímpica Caterine Ibargüen optará al Senado en Colombia

Caterine Ibarguen, campeona olímpica colombiana de triple salto, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Bogotá, 20 oct (EFE).- La campeona olímpica colombiana de triple salto, Caterine Ibargüen, será la cabeza de lista del Partido de la U -el que fuera la formación del expresidente Juan Manuel Santos (2020-2018)- para el Senado en las elecciones de 2022.

Así lo anunció durante un acto de "relanzamiento" del partido, que quedó mermado tras la salida de Santos de la Presidencia y que busca girar de la derecha para ganar adeptos en el "centro" político para las próximas elecciones, en las que concurrirá con el nombre de Partido de la Unión por la Gente, en vez de Partido de la Unidad Nacional.

"Es un placer estar aquí con todos ustedes y que sean parte de este gran salto que me atrevo a dar por el sueño de muchos colombianos", dijo la campeona olímpica en Río 2016, tras ser presentada como cabeza de lista para el Senado.

La atleta, que anunció tras los juegos de Tokio -donde cedió su trono a la venezolana Yulimar Rojas- su retiro del Olimpismo, prometió poner su "mano y la espalda para trabajar por el deporte".

El comentarista deportivo Javier Fernández, quien presentó el evento en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, aseguró que la llegada de Ibargüen a La U es "en aras de la renovación" de esta formación.

"Si ustedes saltan, yo salto; si saltamos juntos será un gran salto por el cambio", dijo la colombiana, que acompañó a la líder del Partido de la U y exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Toro aseguró que va a brindar la mitad de sus avales al Senado "a gente del común que tenga proyectos para transformar el país" y prometió una "transformación" que empezó pensando en que para poder cambiar tenía que ir a las regiones para "conectar con la comunidad y escucharla".

"Las escuchamos para lograr saber cuáles son esos problemas y presentar propuestas reales a esos problemas reales que existen en nuestras regiones, nuestras veredas y corregimientos", aseguró la exgobernadora.

Toro, que lidera el partido que fundó el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y del que se marchó el exmandatario tras el viraje de Santos, quiere buscar uniones con otras fuerzas, que también se han denominado de centro y que han cogido más fuerza desde los últimos comicios, como la formación de Sergio Fajardo o partidos menos tradicionales.

A pesar de estas posibles coaliciones, La U quiere presentarse con candidato propio a las elecciones del próximo mayo, como ya dijo su directora a principios de año, aunque aún la candidatura no está definida.

Colombia celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 29 de mayo de 2022 y los partidos se encuentran en la precampaña de formación de alianzas y designación de candidatos.

Junto a La U, hay varias opciones de centro como la Coalición de la Esperanza, cada vez más disgregada y con el posible liderazgo de Sergio Fajardo, o la candidatura del académico progresista Alejandro Gaviria, que aún no se ha acogido a ningún paraguas político.

A la izquierda, el llamado Pacto Histórico decidirá a principios del año que viene su candidato, para el que Gustavo Petro tiene casi todas las de ganar y a quien también sonríen, de momento, las encuestas electorales.

Más incógnita suscita la derecha electoral, puesto que el Centro Democrático, el partido de Gobierno creado por el expresidente Uribe, aún no tiene precandidato y lo elegirá el próximo mes.