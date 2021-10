Kaczynski rechaza los planes climáticos de la UE por ser "teoría sin demostrar"

El presidente del partido en el gobierno polaco, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski en una imagen de archivo. EFE/EPA/Radek Pietruszka

Cracovia (Polonia), 20 oct (EFE).- El presidente del partido en el gobierno polaco, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, afirmó hoy que los planes europeos contra el cambio climático deberían suspenderse o retrasarse porque son "ridículos" y basados en "una teoría sin demostrar".

Kaczynski afirmó, en una entrevista al diario "Gazeta Polska", que "después de lo que ha hecho Rusia con el (suministro de) gas, los creadores y defensores del programa 'Adecuado para 55' se han, para decirlo con delicadeza, puesto en ridículo".

El líder conservador polaco se refirió así al paquete de medidas de la UE, que busca reducir un 55 % las emisiones contaminantes en 2030 con respecto a las de 1990 y a la puesta en funcionamiento del gasoducto ruso Nord Stream 2.

"Los precios de la energía han afectado a muchos países de la UE con tal fuerza que sus ciudadanos, simplemente, no aceptarán nuevos aumentos en nombre de alguna teoría no probada", declaró Kaczynski.

Polonia, uno de los mayores productores y consumidores de carbón de Europa, obtiene cerca del 80 % de su electricidad de esta fuente.

Organizaciones independientes estiman que, cada año, unos 50.000 polacos mueren por enfermedades provocadas o agravadas por la contaminación ambiental.

La mina a cielo abierto de Turów, en la frontera con la República Checa, y los perjuicios ambientales que ocasiona, provocaron que Praga denunciase a Varsovia ante la UE y reclamase paralizar la explotación.

Como resultado de esa demanda, el pasado 21 de septiembre se le impuso una multa de 500.000 euros diarios a Polonia, pero el Ejecutivo de este país rechaya satisfacer la sanción y anunció que no lo hará ni tampoco paralizará la mina porque "pondría en peligro la seguridad energética" del país y "dejaría sin electricidad a millones de polacos".