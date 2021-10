Julio Urías recibe toda la confianza de Dave Roberts y abrirá el Cuarto Partido

El abridor estelar mexicano Julio Urías, en una imagen de archivo. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Los Angeles (EE.UU.), 19 oct (EFE).- El abridor estelar mexicano Julio Urías no tuvo su mejor desempeño como relevista en el Segundo Partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, pero el manejador de los Dodgers de Los Angeles, Dave Roberts, volvió a darle toda la confianza tras elegirlo para el Cuarto Juego.

Cierto, que se dieron varias conversaciones entre el cuadro técnico del equipo angelino, pero los Dodgers decidieron que Urías será el abridor del Cuarto Partido en lugar del Quinto.

El equipo tomó la decisión antes de la victoria 6-5 de los Dodgers frente a los Bravos de Atlanta en el Tercer Partido que se disputó en el Dodger Stadium de Los Angeles, y fue el propio Roberts el que hizo el anuncio, sin importar si la serie iba a estar 2-1 -la marca actual- ó 3-0, de haber ganado el equipo visitante.

Varios factores tuvieron que ver en la decisión, pero el más importante fue cómo se estaba sintiendo Urías luego de una dura presentación como relevista en la que no pudo mantener una ventaja en el Segundo Partido en Atlanta.

Aunque tiró sólo 14 pitcheos en ese octavo fatídico episodio, le anotaron dos carreras con tres imparables, permitiendo que los Bravos igualaran la pizarra antes de dejarlos tendidos en el noveno.

Roberts había dicho previamente que podía haber un "costo" debido a la poco convencional estrategia de pitcheo que ha utilizado en esta postemporada, una en la que no están claros los tradicionales roles de los lanzadores.

Así, abridores como el zurdo Urías y el derecho Max Scherzer han venido desde el bullpen cuando la situación lo ha requerido. Pero Roberts no cree que eso vaya a afectar a Urías en el Cuarto Partido.

"Me siento bien con el momento por el que está pasando y voy a verlo de cerca", declaró Roberts. "Mientras sea eficiente y esté tirando bien la pelota, vamos a dejarlo que siga".

Urías, de 25 años, viene de lanzar 185.2 entradas -un tope personal- en 32 partidos en la temporada regular, más 10 episodios en los playoffs.

Pero se ha mantenido saludable, ya que perdió una sola apertura luego de ser golpeado por un pitcheo en la pantorrilla izquierda el pasado agosto.

Urías, que ya se ha convertido en el lanzador mexicano con más ponches recetados en la competición de los playoffs, al superar al legendario Fernando Valenzuela, finalizó el año con efectividad de 2.96, la séptima mejor de la Liga Nacional.

También se convirtió en el primer ganador de 20 partidos en el Viejo Circuito desde que Scherzer, ahora su compañero con los Dodgers, lo hiciera cuando estaba con los Nacionales de Washington, en el 2016.

En cada una de sus dos presentaciones de la Serie Divisional contra los Gigantes, Urías permitió una carrera, con 10 ponches y un boleto en nueve episodios entre ambas.

La forma en la que ha sido utilizado hasta ahora en la postemporada 2021 recuerda a lo que hizo durante la postemporada 2020, cuando se movió entre la rotación y el bullpen de forma muy efectiva.

Ahora, el miércoles, Urías volverá a abrir, esta vez sin entrar después de un iniciador. Serán los Bravos los que irán con un partido de bullpen.