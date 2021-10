Jordi Alba: "Llegamos con buenas sensaciones al Clásico"

El defensa del Barcelona Jordi Alba (d), durante el partido del grupo E de la Liga de Campeones frente al Dinamo Kiev, este miércoles el estadio Camp Nou. EFE/ Alejandro García

Barcelona, 20 oct (EFE).- El jugador del Barcelona, Jordi Alba, explicó que el conjunto azulgrana llega "con buenas sensaciones al clásico" ante el Real Madrid de este domingo tras vencer por 1-0 al Dinamo de Kiev en el Camp Nou en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

"Nos jugábamos muchísimo en estos dos partidos (Valencia y Dinamo de Kiev), la gente está respondiendo bien con el equipo y nos está ayudando a crecer. Los Barça-Madrid son partidos diferentes y da igual cómo llegues", añadió en declaraciones a Movistar + el lateral izquierdo, que fue escogido el 'Hombre del Partido' por la UEFA, en declaraciones a Movistar+.

"En la primera parte hemos podido hacer más de un gol con los centros al área y los mano a mano con el portero, creo que la primera parte ha sido muy buena", consideró Alba. En cambio, opinó que en "la segunda" el equipo no estuvo bien, "sobre todo en la presión, aunque ellos no crearon ocasiones".

Respecto al gol de Gerard Piqué, que llegó después de centro de Jordi Alba, el jugador azulgrana se permitió bromear: "Para ser un defensa lleva muchísimos goles, pero hoy es verdad que le he puesto un caramelito".