GRANOS-Futuros de maíz, soja y trigo suben debido a sólida demanda mundial

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 20 oct (Reuters) - Los futuros del maíz en Estados Unidos subieron el miércoles a un máximo de dos semanas, mientras que los de soja y trigo también avanzaron apoyados por la demanda mundial, mercados de efectivo firmes y cosechas lentas en algunas zonas de producción.

* Los máximos históricos de los futuros del aceite de palma respaldaron a los futuros de las semillas oleaginosas, incluidos la soja y el aceite de soja.

* A las 1757 GMT, el maíz para diciembre de la Bolsa de Chicago subía 8,5 centavos a 5,3875 dólares por bushel tras llegar a 5,3950 dólares, su nivel más alto desde el 6 de octubre.

* La soja a noviembre ganaba 20,5 centavos a 12,4850 dólares por bushel y el trigo a diciembre subía 13 centavos a 7,49 dólares por bushel.

* Con la cosecha estadounidense de maíz y soja en más del 50%, algunos usuarios finales están aumentando sus ofertas básicas mientras trabajan para obtener suministros de los agricultores.

* Las ofertas de granos se han visto limitadas por las lluvias que ralentizaron el trabajo de campo en partes del Medio Oeste y la preocupación de los productores por el aumento de los costos de los insumos agrícolas, como los fertilizantes.

* "Con los insumos subiendo, el productor no está seguro de cuáles serán sus costos. Entonces está vendiendo el exceso (de grano) que no puede almacenar, pero se queda con el resto por temor a la inflación", dijo Don Roose, presidente de US Commodities, con sede en Iowa.

* El endurecimiento de los suministros mundiales de aceite vegetal apoyó el complejo de la soja. Los futuros del aceite de palma de Malasia subieron más del 2% a un máximo histórico al cierre.

* Los futuros de aceite de soja a diciembre en Chicago se encaminaban a un sexto cierre consecutivo al alza, subiendo 2,30 centavos a 64,69 centavos la libra después de llegar a 64,80 centavos, el nivel más alto del contrato desde el 30 de julio.

* Los futuros de trigo de primavera de la Bolsa de Granos de Mineápolis llevaron al alza los mercados de trigo a nivel local, lo que refleja la escasez de suministros mundiales de trigo de molienda de alta calidad.

(Reporte de Julie Ingwersen. Editado en español por Javier Leira)