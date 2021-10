Giannis Antetokounmpo llega a la nueva temporada de la NBA como gran figura

La última vez que Antetokounmpo tuvo que demostrar que es la gran figura de la NBA lo hizo durante el partido perfecto y de su vida que le valió a los Bucks el título de campeones, el sexto de las Finales que disputaron ante los Phoenix Suns. Foto de archivo. EFE/EPA/JASON SZENES

Milwaukee (EE.UU.), 19 oct (EFE).- Cuando el ala-pívot griego Giannis Antetokoumpo recibió este martes, de manos del comisionado de la NBA, Adam Silver, su primer anillo de campeón de la NBA, que ganó la pasada temporada con los Milwaukee Bucks, vio cumplido el primer gran objetivo de los muchos que se ha marcado en el mejor baloncesto del mundo.

La última vez que Antetokounmpo tuvo que demostrar que es la gran figura de la NBA lo hizo durante el partido perfecto y de su vida que le valió a los Bucks el título de campeones, el sexto de las Finales que disputaron ante los Phoenix Suns.

Una aportación de 50 puntos y 14 rebotes lo dejó refrendado. Solo el tercer partido de este tipo con tantos puntos y rebotes en la historia de las Finales de la NBA.

Los Bucks se coronaron campeones por primera vez en 50 años, Antetokounmpo, que jugó a través de una lesión de rodilla en la serie, fue la elección fácil como el Jugador Más Valioso (MVP) en los seis partidos que se disputaron.

Por eso esta noche al ser anunciado su nombre para recoger el anillo de campeón de la NBA, el ala-pívot griego recibió una estruendosa ovación de los 17.341 aficionados que llenaron las gradas del Fiserv Forum Milwaukee, en una jornada histórica para la franquicia y la ciudad de Milwaukee.

Antetokounmpo recibió un abrazo de Silver, que lo felicitó de nuevo por el gran logro que logró la pasada temporada, y fue el símbolo perfecto de lo que quieren conseguir con el inicio de la nueva, de vuelta a la normalidad, en cuanto a la presencia de aficionados en las gradas, tras haber superado la pandemia del coronavirus.

Luego recibió el anillo que tiene su nombre y el número 34, junto con "Fear the Deer" y "Bucks in 6" en los lados (ganaron a Phoenix Suns 4-2 al mejor de siete).

Cada resultado de la serie de playoffs también se enumera en "Bucks in 6". El diseño se convirtió en algo bastante llamativo para el primer anillo de campeonato de la franquicia, como se esperaba. Los Bucks anticipan competir por otro campeonato esta temporada.

Se espera que Antetokounmpo, que está entrando en el mejor momento de su carrera a los 26 años, esté en la contienda por varios premios individuales además de llevar a su equipo a los playoffs y más allá.

De momento, como si no fuese suficiente las alegrías que ya les ha dado a los aficionados de los Bucks, Antetokounmpo anunció que recién estaba comenzando.

"No me importan los trofeos. No me preocupan los premios MVP, los de Jugador Defensivo del Año. Todas esas cosas, no me importan", declaró Antetokounmpo. "Me importa mejorar porque sé que si hago eso, vendrán más cosas".

Ahora, los Bucks como equipo, intentarán convertirse en la primera franquicia en la Conferencia Este en ganar títulos consecutivos de la NBA desde que lo consiguieron los Miami Heat en 2012 y 2013 cuanto tenían en su plantilla a los "Big 3", formados por el alero LeBron James, el escolta Dwyane Wade y el pívot Chris Bosh.

Por su parte, los aficionados demostraron este martes con el inicio de las acciones que están listos para disfrutar de una temporada especial como campeones defensores del título de la NBA.

Mientras que en el mundo de las apuestas, Milwaukee tiene +900 para ganar el título de la NBA según DraftKings Sportsbook. Eso pone a los Bucks solo detrás de los Brooklyn Nets, equipo con el que se enfrenta esta noche, y Los Angeles Lakers en probabilidades de conseguirlo.