Fútbol/Selección.- (Previa) La selección femenina quiere seguir aumentando el contador ante Marruecos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La selección española femenina de fútbol tratará de mantener su actual gran nivel este jueves cuando se mida en un amistoso en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres (20.00 horas/Teledeporte) a una Marruecos que parece en teoría asequible.



El combinado nacional vuelve a la acción y lo hace en un sensacional estado de forma y la sensación de tener aún margen de mejor, lo que a menos de un año de la Eurocopa de Inglaterra provoca que las expectativas estén creciendo de cara a la cita continental.



Doce partidos consecutivos saldados con victoria, 67 goles a favor y ninguno en contra es una tarjeta de presentación que pocos equipos pueden presentar en la actualidad. España no pierde desde marzo de 2020, a las puertas de la pandemia y ante los Estados Unidos, actual campeona del mundo y la última capaz de hacerle un gol.



Esta 'ventana' internacional tampoco se presenta, en principio, como la posible en la que esta gran racha se vea frenada ya que tanto Marruecos como Ucrania, rival el próximo martes en partido ya oficial y correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de 2023, no parecen tener el nivel necesario para batir a un equipo que no se cansa de seguir creciendo.



"Todos los partidos internacionales nos sirven, será la primera vez que jugamos contra Marruecos, seguro que para ellas también es una buena oportunidad. Nos esperamos un partido contra un rival en bloque bajo pero que pueden ganar las segundas jugadas y pueden hacer daño en las transiciones", avisó Jorge Vilda en rueda de prensa.



El combinado norteafricano es la actual número 81 del ranking de la FIFA, lo que le deja como la octava de la Confederación Africana, y su misión en el Príncipe Felipe será la de intentar aguantar lo máximo posible y el aprovechar el duelo para acumular experiencia internacional.



Por su parte, Vilda podría aprovechar la ocasión para seguir probando piezas y diferentes sistemas. La centrocampista del Atlético de Madrid Maitane López, gran novedad de la lista, podría tener la oportunidad de debutar en una selección que recupera respecto al anterior parón a jugadoras claves como la goleadora Jennifer Hermoso, o las defensas Leila Ouahabi e Irene Paredes. En cambio, 'Mapi' León será baja de última hora por una cervicalgia aguda, pero estará lista para Ucrania.