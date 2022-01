Fútbol/Selección.- Alexia Putellas: "Es un orgullo estar nominada al Balón de Oro"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La jugadora internacional española Alexia Putellas se mostró "orgullosa" de ser candidata al Balón de Oro femenino y dijo que esta nominación es porque se "están haciendo bien las cosas", además de mostrar su ilusión por seguir aumentando sus partidos con España antes de medirse a Marruecos este jueves en Cáceres.



Putellas, que alcanzará las 90 internacionalidades, no se olvida de su debut con España en 2013. "Sí recuerdo el primer partido, fue el previo a la Eurocopa de Suecia, en Dinamarca, fue una ilusión muy, muy grande y también recuerdo mucho ese primer partido de la Eurocopa", indicó la jugadora del FC Barcelona.



"Ese debut con el gol en el minuto 90 es uno de los mejores momentos que he vivido en la selección. Puedo tener 90 internacionalidades, es un orgullo pero espero que sean muchas más y que vengan acompañadas con éxitos grandes", manifestó Putellas en rueda de prensa.



A sus 27 años, la jugadora del Mollet del Vallès es una de las capitanes del combinado nacional, pero su compromiso "siempre ha sido máximo". "Es verdad que ser capitana -junto a otras compañeras- requiere más facetas y preocuparte porque todo vaya bien y esté encaminado. Lo hago encantada e intento dar lo mejor en todo lo que me toque, dentro y fuera del campo", dijo.



Y sobre su nominación al Balón de Oro, que se entregará el 29 de noviembre en París, dijo que "por suerte" están "unas cuantas españolas", cuatro en concreto. "Es un motivo de orgullo y nos damos cuenta que las cosas se están haciendo bien. Ahora que sea lo que tenga que ser", añadió sobre el preciado galardón.



"En estos premios cada miembro del jurado tiene su opinión, no puedo decir más. Es un orgullo estar ahí y que haya tantas compañeras con las que compartir este éxito", sentenció la catalana, que aseguró estar "al cien por cien" tras haberse "recuperado rápido de la lesión", una contusión que se produjo en el último partido de 'Champions'.