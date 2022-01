Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Lugo frena a Las Palmas y se pone a tiro del 'playoff'

13-09-2021 Los jugadores del Lugo celebran uno de sus goles ante el Huesca en LaLiga SmartBank GALICIA ESPAÑA EUROPA DEPORTES LUGO LALIGA



El Lugo puso fin a la racha de siete jornadas sin perder de Las Palmas con su triunfo de este miércoles sobre el cuadro canario (2-0), una victoria valiosa que deja a los gallegos a solo tres puntos de los puestos de 'playoff', mientras que Alcorcón y Leganés firmaron tablas en un derbi que deja a ambos con las mismas necesidades que al comienzo.



En el Anxo Carro, el Lugo fue mejor que Las Palmas y así lo demostró desde el comienzo. Los rojiblancos se adelantaron a los cinco minutos con un autogol de Ferigrá y doblaron su ventaja a la media hora con un disparo de Xavi Torres. A partir de ahí todo fue para el equipo de Rubén Albes, que pudo haber marcado el tercero de no ser por el travesaño.



El tanto no llegó, pero tampoco de los insulares, que vieron cómo apagan su fortaleza tras una racha impresionante, incluido el derbi canario a su favor del pasado sábado. La derrota, sin embargo, no impide a los de Pepe Mel seguir en la sexta plaza con los mismos puntos, precisamente, que el Tenerife.



Además, el Fuenlabrada dejó escapar una oportunidad de oro para meterse entre los seis primeros al empatar sin goles con el Amorebieta, que no abandona los puestos de descenso, de la misma manera que Alcorcón y Leganés, que empataron en Santo Domingo (3-3) en un alocado partido. Alfareros y pepineros seguirán una semana más hundidos en la parte baja de la tabla.



Completó el menú de este miércoles el empate del Valladolid y el Ibiza (1-1) que sabe a poco a los pucelanos, mejores en casi todo el encuentro. Los de Pacheta, que llegaban tras asaltar Butarque, seguirán cerca de la promoción mientras que los pitiusos, lejos de problemas, continúan sorprendiendo en el año de su estreno en la Segunda División española.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.



-Miércoles 20.



Fuenlabrada - Amorebieta 0-0.



Valladolid - Ibiza 1-1.



Alcorcón - Leganés 3-3.



Lugo - Las Palmas 2-0.



-Jueves 21.



Almería - Real Sociedad B 18.45.



Zaragoza - Ponferradina 19.00.



Mirandés - Girona 21.00.



Oviedo - Burgos 21.00.



-Martes 19.



Cartagena - Sporting 1-0.



Huesca - Málaga 0-0.



Tenerife - Eibar 0-1.